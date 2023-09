Dyson V8 Origin: prezzo wow per l'aspirapolvere senza fili CICLONICO

Dyson V8 Origin è uno tra gli aspirapolvere senza fili più ambiti sul mercato. Averlo nella propria lista dei desideri è quasi scontato ma non c’è niente di male, anche io ne sogno uno. Se hai voglia di tirare una bella linea sul suo nome, allora approfitta al volo dello sconto in corso su eBay.

Grazie al doppio sconto hai la possibilità di portarlo a casa con appena 261€. Cosa aspetti? Non devi far altro che aprire la pagina e aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento inserisci il codice “SETTEMBRE2023” e la magia accade. Fai attenzione però: hai tempo fino a mezzanotte.

Venduto e spedito dallo store ufficiale Dyson, arriva a casa in quattro e quattr’otto.

Dyson V8 Origin: aspirapolvere ciclonico senza limiti

Il Dyson V8 Origin è perfetto per casa. Non solo è leggero e senza fili ma anche facile da utilizzare quindi si adatta non solo a tutte le età ma anche ad abitazioni a più piani. Questo modello è sicuramente uno dei più ambiti quindi immagino che tu lo conosca bene.

Tuttavia ti offro comunque qualche informazione così da andare sul sicuro: anzitutto arriva a casa con il kit completo per non dover effettuare secondi acquisti. In modo particolare hai a portata di mano la spazzola per pavimenti, la bocchetta a lancia, un snodatore per raggiungere gli angoli più difficili e la base di ricarica che serve come aggancio a muro.

Con il motore da 15 cicloni e una batteria che ti regala ben 40 minuti di utilizzo hai ben poco di cui preoccuparti: pulisci tutto in una sola passata in modo veloce e perfetto. Non manca ovviamente il raccoglitore della polvere che con un tasto si svuota così neanche sporchi le mani.

Cosa stai aspettando? Collegati al volo su eBay e acquista il tuo Dyson V8 Origin a soli 261€ con il codice “SETTEMBRE2023” che scade questa notte.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

