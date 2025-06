È al minimo storico OnePlus Nord 3 5G, smartphone che conquista

Eccezionale occasione per acquistare un nuovo smartphone soprattutto se vuoi spendere poco. Con OnePlus Nord 3 5G hai un prodotto tra le mani che rende l’utilizzo quotidiano una passeggiata e poi soddisfa ogni richiesta. Bello e raffinato nell’aspetto, uno dei suoi punti forti è la fotocamera. Come dirgli di no quando ha raggiunto il minimo storico su Amazon? Lo acquisti subito a soli 224,72 euro rispetto ai 335,99 euro medi.

OnePlus Nord 3 5G: uno smartphone senza compromessi

OnePlus Nord 3 5G regala tra le mani un’esperienza liscia e senza pecche. Uno smartphone di cui potersi fidare grazie non solo al brand che è riconosciuto in tutto il mondo ma anche alla sua scheda tecnica che ti fa capire che lui c’è e ci fa. Disponibile in colorazione Misty Green non lascia scampo neanche al design con uno spessore millimetrico, cornici praticamente inesistenti e linee moderne ed eleganti che fanno un figurone.

A partire dallo schermo e finendo con le sue prestazioni, questo smartphone ha tutto. Goditi applicazioni così come streaming e gaming occasionale su un display fluido AMOLED da 6,7″ con risoluzione avanzata e refresh rate da 120Hz per rendere ogni scorrimento liscio come l’olio. Non ti preoccupare perché tra processore Mediatek e combo 8+128GB di memoria hai tutta la potenza che ti occorre per fare di tutto e di più. Come ti dicevo, nota di merito il suo comparto fotografico con obiettivo principale 50 MP IMX890 + OIS che ti fa diventare un professionista in ogni ripresa e ogni scatto. Ma tutto ciò sarebbe inutile se non avessi a disposizione una batteria che ti regge il gioco non solo per durata in ore ma anche in velocità di ricarica grazie agli 80W.

OnePlus Nord 3 5G? Un gioiellino sotto tutti i punti di vista. Acquistalo ora su Amazon a soli 224,72 euro al minimo storico.