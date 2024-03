È arrivata Saily, la eSIM internazionale per navigare all'estero

Dopo l’annuncio di inizio anno, la eSIM Saily ha fatto finalmente il suo debutto nel mercato. Il nuovo servizio di NordVPN permette di navigare all’estero tramite uno dei piani messi a disposizione per ogni Paese. L’obiettivo è da una parte di rendere più semplice la connessione online, dall’altra di abbattere i costi del roaming, oltre che di collegarsi in tutta tranquillità alle reti Wi-Fi pubbliche.

Puoi acquistare la eSIM internazionale Saily direttamente dal sito ufficiale, scegliendo il Paese e il piano desiderato, oppure tramite app disponibile su Google Play Store e App Store.

Come funziona la eSIM Saily

Per prima cosa collegati alla pagina iniziale del servizio di eSIM internazionale, dopodiché digita il Paese per cui ti serve la eSIM. Nella nuova pagina che si apre visualizzerai fino a 5 piani e i relativi prezzi: scegli il piano che più si adatta alle tue esigenze tra 1 GB per 7 giorni, 3-5-10-20 GB per 30 giorni, dopodiché fai clic sul pulsante Buy the Plan.

Una volta acquistato il piano scarica l’app gratuita disponibile sui dispositivi mobile e installa la tua eSIM. Infine, l’ultimo passaggio prevede l’attivazione del piano prima della partenza. Volendo è possibile pagare con Google Pay o carta di credito.

Un’altra cosa importante da aggiungere: il servizio è disponibile soltanto per i telefoni compatibili con la eSIM; uno smartphone che ha alle spalle 3 o 4 anni, e non è un top di gamma, molto probabilmente non è idoneo all’utilizzo del servizio.

Prima di andare, ti conferiamo che puoi acquistare il servizio Saily direttamente sul sito ufficiale oppure tramite l’app scaricabile da qui.