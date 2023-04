È "caccia all'oro" con Revolut: acquista materie prime online

Sapevi che con Revolut è possibile acquistare e investire in materie prime direttamente online? Una “caccia all’oro” che parte da soltanto 1 dollaro: investi in oro, argento, palladio e platino con un solo tap e direttamente dall’applicazione. Perfetto sia per chi sta iniziando ad approcciarsi a questo mercato, sia a chi è già esperto. La funzionalità è disponibile per tutti i titolari Revolut, insieme a tutte le altre funzionalità della piattaforma. Tuttavia, se vuoi fare il salto a livello superiore e ottenere ancora più vantaggi, sappi che per un periodo di tempo limitato potrai ottenere tre mesi completamente gratuiti del piano Revolut Premium.

Investire in materie prime, come funziona

Fare trading sui metalli preziosi diventa semplice ed immediato con Revolut, che li tratta come una vera e propria valuta. Ad esempio, possono essere utilizzati in sinergia con quasi tutte le funzionalità della piattaforma: dai salvadanai al cashback, fino all’arrotondamento degli spiccioli, ordini stop e limite e tanto altro. È possibile anche inviare la propria esposizione ai metalli preziosi a un amico Revolut che ha questa funzionalità già abilitata, oppure riceverli da qualcun altro.

Al momento, con Revolut è possibile ottenere l’esposizione a oro (XAU), argento (XAG), platino (XPT) e palladio (XPD). Il prezzo delle materie prime visualizzato all’interno dell’applicazione dipenderà a seconda se stai acquistando o vendendo. In poche parole, Revolut ti mostrerà l’offerta di acquisto oppure di vendita in base ai tassi di mercato correnti. Come sopracitato, acquisto e vendita dell’esposizione ai metalli preziosi funzionano proprio come una qualsiasi valuta supportata.

Ciò significa che puoi usare euro, dollari, o Bitcoin per ottenere l’esposizione ai metalli preziosi, oppure scambiare questa esposizione con valuta o criptovaluta. Questi scambi avvengono seguendo i tassi forniti direttamente da Revolut. In più, puoi anche impostare un ordine stop o limite per scambiare automaticamente i tuoi metalli preziosi in futuro, quando raggiungono un determinato obiettivo di prezzo. Comodo, no?

Sia sull’acquisto che sulla vendita di materie prime, Revolut applica una piccola commissione che per i clienti Standard e Plus è pari all’1,5%, mentre per i clienti Premium e Metal si traduce in 0,50%. È il momento giusto, quindi, per usufruire della promozione speciale in corso e ottenere ben tre mesi di Revolut Premium completamente gratuiti. Ciò che dovrai fare è semplicemente collegarti alla pagina dell’offerta, seguire le istruzioni riportate a schermo e iniziare subito a investire in metalli preziosi con la commissione più bassa applicata da Revolut.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.