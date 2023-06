Guarda in streaming gratis il film È colpa mia?

La nuova uscita di oggi tra i film su Prime Video si intitola È colpa mia?, pellicola tratta dall’omonimo romanzo best seller di Mercedes Ron e affidata alla regia di Domingo Gonzalez. È possibile vederlo in streaming gratis se si dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, la stessa sottoscrizione che garantisce le spedizioni immediate e gratuite su migliaia di offerte dell’e-commerce.

È colpa mia? Guarda il film in streaming

La storia raccontata è quella di Noah, una diciassettenne costretta ad abbandonare la propria città, il fidanzato e gli amici, per trasferirsi nella lussuosa villa del nuovo marito di sua madre. È il luogo in cui incontrerà Nick, suo fratellastro, giovane e ribelle. I due, nonostante gli attriti iniziali, si uniranno ben presto in un legame profondo, ma da tenere segreto, un amore proibito. Proponiamo di seguito una breve sinossi e il trailer pubblicato nelle scorse settimane dalla piattaforma.

La loro inarrestabile attrazione sarà più forte della paura di essere scoperti. L’amore proibito di Nick e Noah sarà indimenticabile.

Nel cast di attori trovano posto, tra gli altri, Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta hazas, Ivan Sanchez, Eva Ruiz e Victor Varona.

Come scritto in apertura, è possibile vedere in streaming gratis il film È colpa mia? con un abbonamento Amazon Prime. Chi ancora non lo ha fatto, ha la possibilità di attivare subito la prova gratuita di 30 giorni, senza alcuna spesa da affrontare.

