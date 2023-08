E-commerce: boom di piattaforme online entro il 2028

Il mondo dell’e-commerce è in netta crescita e, in fondo, tutti lo sanno, dai colossi della tecnologia ai cybercriminali. Basta considerare come anche TikTok voglia aprire uno store in-app nel suo social network, per vendere in tutto il mondo prodotti provenienti dalla Cina. Il recente report “Mercato delle piattaforme di e-commerce” stilato da MarketsandMarkets, però, ci dà una panoramica molto più approfondita dello scenario internazionale, anche per i prossimi cinque anni.

Il settore e-commerce come cambierà in 5 anni?

Secondo lo studio in questione, l’utilizzo dei sistemi e-commerce cambierà radicalmente sulla base della crescente domanda globale di beni e servizi. Se nel 2023 si calcola un mercato globale da 7,1 miliardi di dollari, nel 2028 si parla di una dimensione pari a 13,5 miliardi di dollari. Le imprese godranno poi di un’espansione favorita dall’esigenza di esplorare nuovi mercati, accelerando la diffusione del loro business tra il mercato nazionale e quelli esteri.

Tra i principali attori che godranno di una crescita sensibile figurano eBay, Amazon, Etsy, Shopify, Adobe e Wix tra i tanti grandi nomi. L’evoluzione dei software e servizi di qualsiasi genere al loro interno porterà in breve tempo a un incremento della domanda. A registrare il tasso di crescita più elevato nei prossimi cinque anni con ogni probabilità sarà l’area Asia-Pacifico, determinata a adottare la tecnologia molto più rapidamente, tra IA, IoT, cloud computing, AR, VR e software di ultima generazione. Con queste soluzioni, il loro impatto lato e-commerce sarà molto più elevato e notevole.

La digitalizzazione delle imprese potrebbe infatti essere l’unico fattore rallentante: senza gli sforzi giusti, difatti, la crescita potrebbe diminuire, in quanto corrisponderebbe a un mancato adeguamento agli standard attuali del mercato online.