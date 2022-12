E-commerce WordPress, i migliori plugin (secondo Serverplan)

Non solo è il CMS più utilizzato al mondo, ma è anche uno tra i più versatili. Parliamo di WordPress, una piattaforma che non solo offre a chiunque l’opportunità di creare il proprio sito web, ma anche di aprire uno shop online in modo semplice ed efficace. Come forse già saprai, WordPress permette l’utilizzo i plugin, ovvero delle estensioni che aggiungono funzionalità e risorse a un sito web. Alcune sono gratuite, altre a pagamento. E diverse sono pensate proprio per chi vuole aprire un e-commerce: ecco i migliori plugin secondo una classifica di Serverplan, una delle principali piattaforme di hosting del settore.

I migliori plugin WordPress per un e-commerce

Vuoi aprire il tuo primo negozio online ma non sai quali estensioni utilizzare? Segui i consigli di Serverplan per ottenere il massimo dal tuo nuovo portale di e-commerce:

WooCommerce. Il principale plugin di e-commerce open source per WordPress, perfetto per shop di piccole e grandi dimensioni. Ha davvero tutto, dalla gestione dei prodotti alle offerte, coupon, pagamenti e un pannello da cui tenere tutto sotto controllo. Ma non solo: WooCommerce permette di creare una sorta di “base” a cui aggiungere altre estensioni, sia a pagamento che gratuite, in grado di migliorare il tuo shop online. WP Configurator Plugin. Questa estensione consente di ottimizzare la vendita dei prodotti attraverso la personalizzazione: puoi, ad esempio, modificare il colore, i componenti e la trama di un prodotto, ma anche aggiungere un modulo di preventivo e aggiungere livelli a ogni oggetto, più altri dettagli estetici. Il plugin è a pagamento. WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips. Questo plugin è in grado di supportare il webmaster dal punto di vista fiscale, semplificando inoltre processo di spedizione dei prodotti. Genera fatture PDF, elenchi di imballaggio e documenti di trasporto, note di consegna, etichette di spedizione e tanto altro. WordPress Simple PayPal Shopping Cart. Con questa fondamentale estensione è possibile integrare nel proprio sito web il pulsante “Aggiungi al tuo carrello”, essenziale in ogni e-commerce. Il plugin permette di gestire tutti i passaggi, quindi, tra la pubblicazione di un prodotto online e il suo inserimento nel carrello virtuale che precede l’acquisto dell’utente. In più, offre la possibilità di aggiungere un bottone dedicato al pagamento con PayPal Smart. Yoast SEO. Come da descrizione sullo stesso WordPress.org, Yoast SEO è «il plugin SEO WordPress numero 1». L’estensione contiene tutto ciò di cui l’utente ha bisogno per gestire l’ottimizzazione SEO del proprio sito web, in modo tale da ottenere una posizione di rilievo nei motori di ricerca e far decollare il proprio e-commerce per generare sempre più traffico.

I plugin ci sono. E l’hosting?

Affinché un sito web funzioni a dovere, è necessario acquistare un hosting che lo ospiti. Serverplan fa proprio questo: offrire diverse tipologie di hosting che incontrino le necessità di ogni webmaster. Ad esempio, coloro che desiderano avviare un negozio online, Serverplan ha messo a punto un hosting interamente dedicato a WooCommerce che include: un dominio gratis per sempre, CMS con WooCommerce preinstallato (in italiano) e gestito, frequenza di backup giornaliera, cache preinstallata e certificato SSL Let’s Encrypt incluso. Tutto su server localizzati in Italia.

Anche il prezzo è conveniente: a soli 69 euro annui c’è il piano Startup WooCommerce, perfetto per chi sta per avviare un progetto, mentre coloro che vogliono ottenere il top delle performance possono rivolgersi al piano Enterprise Plus WooCommerce, a 210 euro annui. A questo link puoi trovare tutti i piani hosting messi a disposizione da Serverplan, inclusi quelli dedicati a WordPress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.