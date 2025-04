È di Iliad la migliore offerta fibra? Fino a 5 Gigabit di velocità a 21,99 €/mese

La migliore offerta fibra da attivare oggi arriva da Iliad: l’operatore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di attivare una connessione FTTH fino a 5 Gigabit in download con un prezzo di 25,99 euro al mese.

Da segnalare, però, che i già clienti Iliad di rete mobile (con offerta da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese) possono beneficiare di uno sconto aggiuntivo di 48 euro all’anno, in modo da utilizzare la fibra ottica con un costo ridotto a 21,99 euro al mese. Come sempre, quando si parla di Iliad, i prezzi indicati sono fissi per sempre.

Lo sconto è accessibile anche a chi non ha una SIM Iliad. Basterà attivarne una, scegliendo un’offerta compatibile, dopo l’attivazione della fibra. Lo sconto sarà richiedibile dall’Area Personale (tutti i dettagli in merito sono disponibili sul sito ufficiale Iliad). Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta Iliad

Iliad mette a disposizione dei suoi utenti:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit (non ci sono tecnologie alternative)

tramite (non ci sono tecnologie alternative) il modem Wi-Fi 7 incluso senza alcun costo aggiuntivo

La promozione in questione prevede un costo di 21,99 euro al mese per i già clienti Iliad mobile con offerta attiva (da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese) o anche per chi non è Iliad ma attiverà una nuova SIM successivamente, richiedendo poi lo sconto tramite l’Area Personale de sito dell’operatore. La promo prevede un contributo di installazione di 39,99 euro una tantum e non ha vincoli di alcun tipo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. I prezzi indicati sono “per sempre”.