È già Black Friday su Amazon: Huawei FreeBuds 6i a prezzo speciale

Non aspettare un minuto in più perché se vuoi un paio di auricolari Bluetooth che ne valgono veramente la pena, le HUAWEI FreeBuds 6i sono già a tua completa disposizione. Design ultra stabile e comodo, cancellazione attiva del rumore avanzata e sistema compatibile sia con Android che iOS per non aver nessun problema. Puoi acquistarle a soli €79 su Amazon con uno sconto del 20% grazie all’anticipo Black Friday.

HUAWEI FreeBuds 6i già in sconto per il Black Friday di Amazon

Gli sconti più pazzi di tutto l’anno sono quasi alle porte ma se stavi cercando un paio di auricolari Bluetooth da utilizzare tutti i giorni senza mai stancartene, hai già il modello che fa al caso tuo. In particolar modo, le HUAWEI FreeBuds 6i sono ottime e sono compatibili sia con smartphone Android che iOS per sfruttarle a pieno senza rinunciare neanche a una funzione.

Con il loro design in ear e punte in silicone di diverse misure, si adattano perfettamente al tuo orecchio rimanendo stabili e leggere. L’audio è sia potente che intenso grazie a Driver di ultima generazione con bassi potenziati per poter ascoltare le tue canzoni preferite al meglio. Caratteristica da non sottovalutare e la cancellazione attiva del rumore 3.0 che ti consente di isolarti dal frastuono esterno con un solo tocco.

Ricarica rapida e autonomia complessiva da 35 ore sono un toccasana per non fare mai a meno di loro. Goditi anche la connessione al doppio dispositivo per poter passare da un prodotto all’altro senza tante cerimonie.

A soli 79€ su Amazon, le HUAWEI FreeBuds 6i sono eccellenti e in super promozione. Non perdere questa occasione grazie all’anticipo Black Friday su Amazon e approfitta del ribasso del 20% per acquistarle con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.