È il momento di lanciare il tuo progetto online: con Hostinger hai l'84% di sconto

È il tuo momento di trasformare un’idea in realtà. Grazie alla promozione Hostinger, puoi avviare il tuo prossimo progetto a partire da soli 2,49 euro al mese, con tutto incluso: dominio, certificato SSL, hosting e anche servizi AI per creare il tuo sito web da zero. I super sconti, fino all’84%, sono disponibili per un tempo limitato: ecco tutti i dettagli.

Tutti i dettagli della promozione Hostinger

Il servizio di web hosting di Hostinger ti accompagna in ogni fase di lancio del tuo sito web. Tutti i piani includono infatti un dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL per la sicurezza, backup automatici, oltre a supporto tecnico attivo 24 ore su 24 e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Come anticipato, Hostinger mette a disposizione dei suoi utenti strumenti basati su Intelligenza Artificiale. Uno su tutto è l’AI Website Builder: è sufficiente descrivere la propria idea per ottenere automaticamente layout, immagini e testi pronti all’uso.

L’editor drag and drop consente poi di personalizzare ogni dettaglio, prima di lanciare il tuo sito web. Il tutto avviene nel giro di pochi minuti. Hostinger è l’ideale per chi vuole aprire un negozio online, chi vuole realizzare un blog personale o anche un sito web aziendale.

Questi i piani in offerta:

Premium a 2,49 euro/mese (80% di sconto): tutto il necessario per iniziare

(80% di sconto): tutto il necessario per iniziare Business a 2,99 euro/mese (84% di sconto): più strumenti per la crescita

(84% di sconto): più strumenti per la crescita Cloud Startup a 6,99 euro/mese (73% di sconto): venti volte più potente con il cloud hosting

Questa offerta limitata è pensata proprio per te che hai intenzione di avviare un tuo progetto online, ma non sai da dove partire. Scopri Hostinger a partire da 2,49 euro al mese e ricevi, in via promozionale, tre mesi di abbonamento completamente gratis.