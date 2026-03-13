 È il momento di lanciare il tuo progetto online: con Hostinger hai l'84% di sconto
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È il momento di lanciare il tuo progetto online: con Hostinger hai l'84% di sconto

Un servizio hosting con dominio gratuito e funzioni AI integrate? L'hai trovato: Hostinger è in offerta a partire da 2,49 euro al mese.
È il momento di lanciare il tuo progetto online: con Hostinger hai l'84% di sconto
Informatica Cloud & Hosting
Un servizio hosting con dominio gratuito e funzioni AI integrate? L'hai trovato: Hostinger è in offerta a partire da 2,49 euro al mese.

È il tuo momento di trasformare un’idea in realtà. Grazie alla promozione Hostinger, puoi avviare il tuo prossimo progetto a partire da soli 2,49 euro al mese, con tutto incluso: dominio, certificato SSL, hosting e anche servizi AI per creare il tuo sito web da zero. I super sconti, fino all’84%, sono disponibili per un tempo limitato: ecco tutti i dettagli.

Approfitta ora degli sconti fino all’84%

Tutti i dettagli della promozione Hostinger

Il servizio di web hosting di Hostinger ti accompagna in ogni fase di lancio del tuo sito web. Tutti i piani includono infatti un dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL per la sicurezza, backup automatici, oltre a supporto tecnico attivo 24 ore su 24 e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Come anticipato, Hostinger mette a disposizione dei suoi utenti strumenti basati su Intelligenza Artificiale. Uno su tutto è l’AI Website Builder: è sufficiente descrivere la propria idea per ottenere automaticamente layout, immagini e testi pronti all’uso.

L’editor drag and drop consente poi di personalizzare ogni dettaglio, prima di lanciare il tuo sito web. Il tutto avviene nel giro di pochi minuti. Hostinger è l’ideale per chi vuole aprire un negozio online, chi vuole realizzare un blog personale o anche un sito web aziendale.

Scopri tutti i vantaggi di Hostinger

Questi i piani in offerta:

  • Premium a 2,49 euro/mese (80% di sconto): tutto il necessario per iniziare
  • Business a 2,99 euro/mese (84% di sconto): più strumenti per la crescita
  • Cloud Startup a 6,99 euro/mese (73% di sconto): venti volte più potente con il cloud hosting

Questa offerta limitata è pensata proprio per te che hai intenzione di avviare un tuo progetto online, ma non sai da dove partire. Scopri Hostinger a partire da 2,49 euro al mese e ricevi, in via promozionale, tre mesi di abbonamento completamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
13 mar 2026
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