È iniziato dicembre, ecco la nuova offerta Vodafone fibra

È iniziato dicembre, e come ogni anno, iniziano anche le offerte per il periodo natalizio e oltre la fine di questo anno.

Le iniziative sono numerose e arrivano da più parti, tutte mirate ad acquisire nuovi clienti, i quali sono sempre alla ricerca di nuove offerte per risparmiare sulla bolletta del telefono fisso, approfittando di vantaggi e sconti molto interessanti.

I provider di servizi Internet casa non mancano di certo nel nostro Paese, quindi la ricerca della migliore offerta non è affatto facile, nonostante ci siano molti siti web che si occupano di comparare le varie offerte.

Chi non vuole discostarsi dagli operatori più conosciuti e famosi, evitando di scegliere quelli sconosciuti oppure che hanno la nomea di non essere affidabili, devono puntare su Vodafone, che ha modificato un aspetto importante della sua offerta.

È iniziato dicembre con una nuova offerta da parte di Vodafone

Vodafone è uno dei provider di servizi Internet più famosi e usati in Italia per via del suo affidabilissimo servizio fibra ottica a costi ultra convenienti.

A partire da questo mese, Vodafone reintroduce il vincolo di permanenza di 24 mesi, che sostituisce il vincolo di attivazione pari a 5 euro al mese per 24 mesi.

Il modem resta ugualmente in comodato d’uso. L’offerta può essere attivato accedendo a questa pagina.

Per quanto riguarda il canone mensile, resta invariato per le due offerte attuali: 27,90 euro al mese e 22,90 euro al mese per chi è già cliente Vodafone mobile.

Ecco i dettagli dell’offerta Vodafone Internet Unlimited:

telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; internet illimitato fino a 2,5 GBPS ;

; una SIM dati con 1 GB di Internet ;

; modem in comodato d’uso gratuito.

Chi desidera qualcosa in più può sottoscrive la versione V-MAX di Internet Unlimited, che ha un costo di 32,90 euro al mese. I servizi aggiuntivi sono la protezione informatica Rete Sicura Family e un extender Wi-Fi.

