E.ON GasClick: l'offerta con prezzo bloccato per 12 mesi

E.ON ha recentemente introdotto la sua nuova offerta GasClick, progettata per offrire ai consumatori un’opzione di fornitura di gas naturale sia conveniente che facile da attivare online.

La struttura tariffaria di GasClick è chiaramente definita, con un prezzo per la materia prima gas fissato a 0,7290 € per Smc per i primi 12 mesi, per chi attiva l’offerta entro l’11 dicembre 2023.

A partire da gennaio 2024, terminerà il regime di mercato tutelato per luce e gas destinato alle utenze domestiche. Per le famiglie attualmente in regime di maggior tutela per il gas, con prezzi stabiliti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia le Reti e l’Ambiente), il termine ultimo per scegliere un fornitore del mercato libero è fissato al 10 gennaio 2024. Analogamente, per chi è sotto il regime di maggior tutela per l’elettricità, il passaggio al libero mercato dovrà avvenire entro il 1° aprile 2024.

L’attivazione dell’offerta E.ON è semplificata e completamente digitale, con un processo di attivazione online che può essere completato in pochi clic. Questo approccio user-friendly è particolarmente attraente in un mercato dove la comodità e l’efficienza sono sempre più ricercate dai consumatori.

Partendo da un costo mensile di 20,8 €, l’offerta promette un prezzo competitivo, particolarmente vantaggioso per i clienti domestici. Il valore della spesa indicativo è calcolato dividendo per 12 mesi la stima della spesa annua di 249,8 €/anno per un cliente domestico con riscaldamento autonomo, consumo di 120 Smc/anno e classe contatore fino a G6. La divisione mensile non tiene conto della distribuzione dei consumi di gas naturale nel corso dell’anno che sono concentrati, per uso riscaldamento, nei mesi invernali. Imposte escluse.

È possibile ottenere un valore indicativo della spesa mensile in €/mese sulla base dei propri consumi inserendo le proprie informazioni all’interno del form disponibile su sito E.ON. Sono possibili dei costi aggiuntivi a seconda del servizio desiderato.

