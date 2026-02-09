 E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica

Con E.ON Luce Drive Smarty puoi avere un'offerta a tasso variabile perfetta per la ricarica domestica dell'auto elettrica.
E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica
Green Risparmio energetico
Con E.ON Luce Drive Smarty puoi avere un'offerta a tasso variabile perfetta per la ricarica domestica dell'auto elettrica.

Hai un’auto elettrica e cerchi la miglior soluzione per la ricarica domestica? E.ON Luce Drive Smarty è proprio quello che fa per te: è un tariffa progettata per aiutarti a ricaricare l’auto in casa con un’opportunità di risparmio senza pari. Sfruttando la domotica e le varie fasce orarie, infatti, permette di abbattere il costo al kWh e avere anche degli interessanti bonus aggiuntivi.

Attiva l’offerta

L’offerta, come vedi dall’immagine qui sopra, è indicizzata al mercato all’ingrosso: sfruttando la struttura a fasce, paghi l’energia al prezzo di mercato puro nelle ore serali, notturne e nei festivi, risultando come i momenti ideali per lasciare l’auto in carica.

Il vantaggio principale sta però nel servizio Car Connect: non serve una wallbox proprietaria specifica, ma l‘app E.ON Home da installare sul tuo smartphone per collegare digitalmente la tua auto e attivare l’apposita funzione in modo che il sistema dialoghi direttamente con il veicolo per la gestione dei flussi di energia. A quel punto, l’app programma automaticamente la ricarica nella finestra oraria notturna, quando l’energia costa meno, senza che tu debba impostare timer manuali.

Attiva l’offerta

Scegliere questa modalità intelligente per ricaricare l’auto almeno 6 volte al mese con sessioni minime da 4 ore ciascuna ti varrà il riconoscimento di 10 euro di sconto direttamente in bolletta ogni mese, per un totale massimo di 120 euro l’anno. L’unica cosa che dovrai verificare, prima di attivare il servizio, è che il tuo modello di auto sia presente nella lista dei veicoli compatibili all’interno dell’app E.ON Home. Poi, potrai cominciare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive

Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive
Tua l'energia, tua la scelta: con Octopus risparmi su luce e gas

Tua l'energia, tua la scelta: con Octopus risparmi su luce e gas
Stesso prezzo della luce per 10 anni? Scopri la clamorosa offerta di NeN Energia

Stesso prezzo della luce per 10 anni? Scopri la clamorosa offerta di NeN Energia
Engie PuntoFisso 24 mesi: la tariffa biennale su luce e gas per risparmiare

Engie PuntoFisso 24 mesi: la tariffa biennale su luce e gas per risparmiare
Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive

Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive
Tua l'energia, tua la scelta: con Octopus risparmi su luce e gas

Tua l'energia, tua la scelta: con Octopus risparmi su luce e gas
Stesso prezzo della luce per 10 anni? Scopri la clamorosa offerta di NeN Energia

Stesso prezzo della luce per 10 anni? Scopri la clamorosa offerta di NeN Energia
Engie PuntoFisso 24 mesi: la tariffa biennale su luce e gas per risparmiare

Engie PuntoFisso 24 mesi: la tariffa biennale su luce e gas per risparmiare
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
9 feb 2026
Link copiato negli appunti