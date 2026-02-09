E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica

Hai un’auto elettrica e cerchi la miglior soluzione per la ricarica domestica? E.ON Luce Drive Smarty è proprio quello che fa per te: è un tariffa progettata per aiutarti a ricaricare l’auto in casa con un’opportunità di risparmio senza pari. Sfruttando la domotica e le varie fasce orarie, infatti, permette di abbattere il costo al kWh e avere anche degli interessanti bonus aggiuntivi.

L’offerta, come vedi dall’immagine qui sopra, è indicizzata al mercato all’ingrosso: sfruttando la struttura a fasce, paghi l’energia al prezzo di mercato puro nelle ore serali, notturne e nei festivi, risultando come i momenti ideali per lasciare l’auto in carica.

Il vantaggio principale sta però nel servizio Car Connect: non serve una wallbox proprietaria specifica, ma l‘app E.ON Home da installare sul tuo smartphone per collegare digitalmente la tua auto e attivare l’apposita funzione in modo che il sistema dialoghi direttamente con il veicolo per la gestione dei flussi di energia. A quel punto, l’app programma automaticamente la ricarica nella finestra oraria notturna, quando l’energia costa meno, senza che tu debba impostare timer manuali.

Scegliere questa modalità intelligente per ricaricare l’auto almeno 6 volte al mese con sessioni minime da 4 ore ciascuna ti varrà il riconoscimento di 10 euro di sconto direttamente in bolletta ogni mese, per un totale massimo di 120 euro l’anno. L’unica cosa che dovrai verificare, prima di attivare il servizio, è che il tuo modello di auto sia presente nella lista dei veicoli compatibili all’interno dell’app E.ON Home. Poi, potrai cominciare.