E.ON Luce e Gas Insieme: prezzo bloccato 12 mesi e bonus esclusivi in bolletta

Prezzi bloccati e sconti esclusivi

Il prezzo della componente energia elettrica è fissato a 0,09966 €/kWh, ma scende a 0,0897 €/kWh attivando anche la fornitura di gas, grazie a uno sconto del 10%. I corrispettivi fissi ammontano a 11 €/mese (pari a 132 €/anno), suddivisi tra il corrispettivo di commercializzazione e vendita (108 €/anno) e quello per il mercato capacità (24 €/anno). Il tutto senza sorprese, con aggiornamenti solo sulle componenti stabilite dall’Autorità (trasporto, gestione contatore, oneri di sistema).

Energia 100% verde e gas a emissioni compensate

L’energia elettrica fornita da E.ON è certificata come proveniente al 100% da fonti rinnovabili, tramite il sistema di Garanzie di Origine (GO), mentre la fornitura di gas avviene con compensazione delle emissioni di CO₂, grazie all’acquisto di crediti di carbonio Gold Standard. Questi progetti finanziano interventi ambientali e sociali in Paesi in via di sviluppo, come sistemi di potabilizzazione dell’acqua e tecnologie di cottura più sostenibili.

Vantaggi aggiuntivi e premi in bolletta

Chi attiva l’offerta può usufruire del programma fedeltà E.ON EnergiaVincente, che premia ogni cliente con punti, missioni e vantaggi esclusivi. Inoltre, fino al 31 marzo 2026, per ogni acquisto in categorie selezionate su Amazon.it si ottiene un bonus del 15% in bolletta.

Servizi digitali e assistenza dedicata

Con l’app E.ON Energia, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, è possibile monitorare consumi e bollette in tempo reale, accedere a offerte di efficienza energetica e gestire in autonomia le forniture. Il servizio clienti, operativo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, è sempre disponibile per supportare ogni esigenza, mentre il cambio fornitore è completamente gratuito e senza interruzioni del servizio.

E.ON Luce e Gas Insieme è quindi un’offerta pensata per chi desidera stabilità dei prezzi, energia sostenibile e vantaggi concreti, con un pacchetto completo di servizi e promozioni.

Per conoscere l’offerta completa di E.ON Luce e Gas clicca qui.