E.ON Luce e Gas Insieme: prezzo bloccato e vantaggi esclusivi per 12 mesi

Per chi cerca stabilità nei costi e servizi aggiuntivi, E.ON propone la soluzione Luce e Gas Insieme, pensata per offrire un prezzo fisso dell’energia per un anno e benefici extra per chi attiva entrambe le forniture.

Sottoscrivendo l’offerta online sul sito ufficiale, si ottiene anche uno sconto del 10% sulla tariffa elettrica. Andiamo perciò a scoprire nel dettaglio le tariffe proposte in questo momento.

E.ON: ecco l’offerta Luce e Gas Insieme

Attivando il pacchetto completo, il costo dell’energia elettrica è fissato a 0,09979 €/kWh, che scende a 0,0880 €/kWh per chi abbina anche la fornitura di gas. Sono previsti costi fissi di 11€ al mese (132 € l’anno) suddivisi tra spese di gestione commerciale e quota mercato capacità, mentre le altre voci in bolletta – come trasporto e oneri di sistema – seguono le tariffe stabilite dall’Autorità.

Per quanto riguarda la fornitura gas, scende a 0,408 €/Smc, con corrispettivi fissi di e componente variabile 0,008 €/Smc.

L’elettricità è interamente prodotta da fonti rinnovabili certificate tramite Garanzie d’Origine, mentre il gas è a emissioni compensate grazie a crediti Gold Standard che finanziano progetti ambientali nei Paesi in via di sviluppo.

Tra i vantaggi inclusi c’è il programma fedeltà E.ON EnergiaVincente, che premia i clienti con offerte dedicate, e un bonus del 15% in bolletta per gli acquisti su Amazon.it in alcune categorie selezionate (valido fino al 31 marzo 2026).

La gestione delle forniture avviene in modo semplice tramite l’app gratuita E.ON Energia, disponibile per iOS e Android, che consente di monitorare consumi, consultare le fatture e accedere a offerte per migliorare l’efficienza energetica. Il passaggio a E.ON è senza costi aggiuntivi e non provoca interruzioni del servizio, mentre il servizio clienti è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22.

Con Luce e Gas Insieme, E.ON offre una tariffa stabile, energia sostenibile e strumenti digitali per la gestione quotidiana, unendo risparmio e attenzione all’ambiente.