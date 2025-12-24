 È uscito il finale di Pluribus: la serie evento è completa (guardala gratis su Apple TV)
Per la Vigilia di Natale arriva il finale di stagione di Pluribus: e hai la tua occasione per vedere tutta la serie gratis su Apple TV.
Con un leggero anticipo rispetto la tabella di marcia è uscito oggi il finale di stagione di Pluribus, la serie evento del creatore di Breaking Bad e Better Call Saul che ha subito conquistato tutti, come era da previsioni. Puoi guardare la puntata in streaming in esclusiva su Apple TV e, se non sei abbonato, c’è una buonissima notizia: sfruttando la prova gratuita di 7 giornipuoi vedere tutta la prima stagione senza spendere un centesimo, a meno che tu non decida di rinnovare l’abbonamento al termine della settimana.

Guarda Pluribus su Apple TV

Non vogliamo spoilerare nulla ovviamente di ciò che tratterà la puntata finale, ma ti assicuriamo che vale la pena recuperare l’intera stagione.

La garanzia di Vince Gilligan ha rispettato le promesse, dopo averci fatto sognare con Breaking Bad e Better Call Saul, per una serie che unisce distopia, fantascienza e la solita cura nei minimi dettagli tipica dello sceneggiatore. Con protagonista Rhea Seehorn, già vista nel ruolo di co-protagonista in Better Call Saul, è ambientata ad Albuquerque, una città del New Mexico ormai piuttosto familiare tra gli amanti delle serie TV.

Guarda Pluribus su Apple TV

Con la prova gratuita di 7 giorni su Apple TV potrai scoprire questo e altri incredibili show disponibili sulla piattaforma, che propone forse tra le migliori serie TV degli ultimi anni e che siamo sicuri ti convincerà a rinnovare l’abbonamento a 9,99 euro al mese appena terminerà il periodo di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 dic 2025

Link copiato negli appunti

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
24 dic 2025
