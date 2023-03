È vero: con Surfshark l’abbonamento è quasi gratis. Ecco i dettagli

Da tempo Surfshark è considerata una delle migliori VPN sul mercato, non soltanto perché l’abbonamento è quasi gratis da diversi mesi.

Grazie alla sua combinazione di sicurezza, velocità e convenienza, unita alla promo attualmente in corso, rafforzano il ruolo di Surfshark punto di riferimento vero e proprio nel mondo delle VPN.

Scegliendo il piano biennale, infatti, si ottiene uno sconto dell’82% e due mesi aggiuntivi gratuiti. Tutto questo riduce il costo mensile a soli 2,30 euro.

Per ulteriori informazioni sulla promozione, consultare il link sottostante. Nell’offerta è inclusa anche la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Surfshark VPN: l’abbonamento è quasi gratis grazie all’attuale promo

Surfshark VPN possiede tutto ciò che occorre per garantire agli utenti un servizio VPN completo, sicuro e di qualità.

La sicurezza e la privacy sono garantite da un sistema crittografato e alla politica NO-LOG che il servizio adotta da sempre.

Agli utenti viene anche garantita un’eccellente velocità di connessione, poiché non ci sono restrizioni di larghezza di banda.

Inoltre, grazie a una rete composta da migliaia di server che si trovano in ogni parte del mondo, è possibile aggirare con molta facilità ogni blocco geografico imposto dalle piattaforme online.

Con la nuova offerta di Surfshark, il piano biennale viene attivato con uno sconto dell’82%, a cui si aggiungono due mesi aggiuntivi gratuiti. Insomma, un abbonamento quasi gratis.

Il costo per 26 mesi di accesso garantito è quindi di 59 euro. Pertanto, il costo effettivo di questa VPN è di 2,30 euro al mese. Per attivarlo, basta cliccare sul link qui sotto:

Sottoscrivendo il piano biennale, si può pagare tramite PayPal optando per il pagamento rateale a 3 mesi privo di interessi.

Inoltre, come detto in precedenza, si ha diritto alla garanzia di rimborso di 30 giorni che, a conti fatti, è un ottimo modo per testare la VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.