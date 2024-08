€1,48 al mese: la VPN perfetta per le vacanze e streaming senza limiti!

Cosa sarebbe un viaggio senza poter rilassarsi con il proprio film o serie preferita? Per farlo, serve la VPN perfetta per le vacanze e lo streaming. Nessuna meglio di Privado VPN riesce ad assolvere a questo compito. Oltre a essere in offerta promozionale, offre anche livelli di protezione privacy elevati.

Per quanto riguarda la promo, parliamo di uno sconto dell’87%, che porta il prezzo mensile a 1,48 euro. I mesi di abbonamento in realtà sono 27, perché 3 di questi sono offerti gratuitamente.

Privado VPN: la VPN perfetta per le vacanze e tanto altro

Niente compromessi quando si tratta di proteggere i propri dati. Privado VPN, infatti, è sinonimo di serietà in tal senso. Utilizza la crittografia AES a 256 bit, lo stesso standard delle agenzie. Già questo basterebbe per giustificare la sottoscrizione dell’abbonamento.

Ma chi dovrebbe farlo? Le famiglie, innanzitutto. Se i tuoi dispositivi vengono usati anche dai bambini, puoi stare tranquillo. Grazie al controllo parentale integrato, i più piccoli navigano senza imbattersi in contenuti per adulti o peggio. Inoltre, Privado VPN blocca automaticamente i cookie di tracciamento, quindi niente pubblicità invadente.

Non è solo questione di sicurezza. Privado VPN garantisce anche velocità di download elevate. In altre parole, il tuo video su YouTube o la tua serie su Netflix continueranno a girare lisci come l’olio, anche sotto la robusta protezione VPN.

Per finire, parliamo nuovamente dell’offerta promozionale: tre mesi gratuiti aggiuntivi quando attivi l’offerta biennale. Per dirla in termini semplici, si tratta di 27 mesi di tranquillità durante la navigazione online a soli 1,48 euro al mese. Privado VPN è decisamente la VPN perfetta per le vacanze, il download, lo streaming e, perché no, anche il gaming.