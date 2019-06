E3 2019: xCloud, il cloud gaming secondo Microsoft

Il palcoscenico dell’E3 2019 in scena a Los Angeles è quello scelto da Microsoft per anticipare le sue prossime novità destinate all’ambito videoludico: abbiamo già scritto di Project Scarlett, console next-gen che debutterà entro la fine del prossimo anno nel catalogo Xbox, ora tocca a xCloud che come già anticipato cercherà di dire la propria nel sempre più popolato panorama del cloud gaming.

La piattaforma offrirà di fatto due modalità di gioco. La prima è del tutto simile a quanto andrà a proporre anche Google con Stadia, consentendo agli utenti di delegare l’elaborazione dei titoli interamente ai data center dell’infrastruttura Azure, interagendovi su una moltitudine di dispositivi, smartphone e tablet compresi. La seconda prevede invece di impiegare la propria Xbox domestica come server al quale connettersi per l’accesso da remoto (anche lontano da casa) ai giochi già acquistati e posseduti. Così il gruppo di Redmond sintetizza la natura dell’offerta sul blog ufficiale.

Il briefing Xbox all’E3 ha costituito una nuova pietra miliare per Project xCloud, con i presenti tra i primi al mondo a giocare titoli Xbox One come Halo 5: Guardians e Hellblade: Senua’s Sacrifice in streaming su smartphone e tablet. Con Project xCloud, Xbox sta investendo per offrire ai giocatori la libertà di giocare ai titoli che vogliono, con chi vogliono, dove e quando vogliono.

Sarà possibile giocare da smartphone e tablet affidandosi esclusivamente all’interfaccia touch appositamente progettata per i singoli titoli oppure attraverso un controller wireless. Gli addetti ai lavori presenti all’E3 2019 hanno potuto sperimentare l’esperienza di gioco in streaming con Gears of War 4, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Halo: The Master Chief Collection e Forza Horizon 4.

With Console Streaming from your Xbox One you'll be able to:

✅ Turn your Xbox One into your own personal console server

✅ Stream your Xbox One library, including Xbox Game Pass, for free

Where you play is entirely your choice. Going into preview in October. #XboxE3 pic.twitter.com/TmszGgBk21

