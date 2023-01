E3 2023 senza Sony, Microsoft e Nintendo?

In programma dal 13 al 16 giugno, l’evento E3 2023 dovrebbe riunire a Los Angeles i nomi più importanti dell’industria videoludica: o almeno questa è l’intenzione degli organizzatori. Utilizzare il condizionale è però d’obbligo, poiché tre big come Sony, Microsoft e Nintendo potrebbero scegliere di non partecipare. A parlarne è la redazione di IGN.

Sony, Microsoft e Nintendo assenti dall’E3 2023?

Per l’Electronic Entertainment Expo si tratterebbe della prima edizione in presenza dal 2019, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia globale. L’appuntamento, come ben sanno appassionati e addetti ai lavori, è da sempre l’occasione per conoscere le novità del settore e per assistere ad annunci importanti. Va in scena nella città californiana dall’ormai lontano 1995.

Il primo a lasciar intuire la possibilità di saltare l’evento è stato Phil Spencer, la scorsa settimana. Dal numero uno della divisione Xbox è giunta la conferma di uno showcase pianificato per l’estate, ma senza alcuna indicazione in merito a location e tempistiche precise. In un’intervista ha affermato che avverrà al momento più conveniente per stampa e utenti . Insomma, non si è sbilanciato.

Anche per Sony non si tratterebbe della prima assenza, avendo già scelto nel 2019 di non partecipare alla manifestazione. Per quanto riguarda Nintendo, invece, la società potrebbe aver scelto di non condividere il palco con altre realtà a poche settimane di distanza da quello che forse è il suo lancio più importante del 2023, l’esordio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in calendario per il 12 maggio.

Va detto che, negli ultimi anni, l’E3 Expo ha perso almeno parte della propria attrattiva, cedendo il passo ad altri eventi di settore come The Game Awards e Summer Game Fest (entrambi ideati da Geoff Keighley), quest’ultimo organizzato proprio nella prima metà di giugno. Ad ogni modo, si attendono conferma da parte dei tre gruppi.

