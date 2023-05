EA SPORTS FC 24: la possibile data di presentazione

Come noto, non ci sarà alcun FIFA 24: FIFA 23 è l’ultimo capitolo della longeva serie di simulazioni calcistiche (nata nella prima metà degli anni ’90) a debuttare accompagnato dal nome della federazione, lo seguirà EA SPORTS FC 24. Oggi, grazie a un’indiscrezione riportata da Tom Henderson di Insider Gaming, conosciamo la possibile data di presentazione del gioco.

La presentazione di EA Sports FC 24 entro metà luglio?

Il leak punta al 12 o 13 luglio. Ancora un paio di mesi, dunque, e potremmo assistere all’annuncio del titolo che segnerà una svolta per una delle saghe videoludiche più celebri e vendute di sempre. Stando a quanto trapelato, in occasione dell’evento sarà mostrata anche la copertina del titolo, dando così il via alla fase di preordine.

La stessa Electronic Arts, attraverso le pagine del sito ufficiale, ha già fornito una finestra temporale per la presentazione ( Scopri di più questo luglio ), ma ora abbiamo un’indicazione più precisa.

La piattaforma EA SPORTS FC ospita le più importanti competizioni, campionati e personalità del calcio maschile e femminile.

Sempre dal portale apprendiamo che, fortunatamente, nonostante l’interruzione della partnership con FIFA, non mancheranno le licenze per riprodurre in-game divise e grafiche delle più importanti competizioni internazionali. Tra quelle già confermate figurano nostra la Serie A, Bundesliga, Premier League, LaLiga e Ligue 1, ma anche competizioni internazionali come Champions League, Europa League, Conference League e Libertadores.

Così la software house spiega la scelta di un logo che rappresenta un triangolo, figura geometrica da sempre associata al mondo del calcio.

Il nostro nuovo marchio si ispira ai triangoli che hanno fatto parte del calcio di EA SPORTS negli ultimi 30 anni, dai poligoni isometrici che costituiscono il nostro gioco, passando ai triangoli di intesa presenti in Ultimate Team™, per finire con l’indicatore giocatore visibile in ogni partita.

