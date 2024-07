EA SPORTS FC 24 per PS5 all'incredibile prezzo di soli 14€ su Amazon

I fan dei videogiochi sportivi dovrebbero correre immediatamente su Amazon perché ha lanciato un’offerta straordinaria su EA SPORTS FC 24 per PlayStation 5. Questo celebre titolo, dal prezzo consigliato di 79,99 euro, è ora disponibile a soli 14,99 euro. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio virtuale e possessori della console di nuova generazione di Sony.

Caratteristiche di EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24, l’ultima edizione del famoso franchise di simulazione calcistica, offre un’esperienza di gioco senza precedenti grazie alla potenza della PlayStation 5.

È ampiamente conosciuto per le sue innovazioni e miglioramenti rispetto alle edizioni precedenti e alcune delle caratteristiche principali includono:

Grafica avanzata : grazie alle capacità grafiche della PlayStation 5, i giocatori possono godere di una qualità visiva straordinaria, con dettagli realistici e animazioni fluide.

: grazie alle capacità grafiche della PlayStation 5, i giocatori possono godere di una qualità visiva straordinaria, con dettagli realistici e animazioni fluide. Gameplay realistico : miglioramenti nel motore di gioco offrono un’esperienza di calcio ancora più realistica, con movimenti dei giocatori e fisica del pallone perfezionati.

: miglioramenti nel motore di gioco offrono un’esperienza di calcio ancora più realistica, con movimenti dei giocatori e fisica del pallone perfezionati. Modalità di gioco variegate : diverse modalità di gioco, tra cui Carriera, Ultimate Team e Volta Football, offrono numerose ore di divertimento e sfida.

: diverse modalità di gioco, tra cui Carriera, Ultimate Team e Volta Football, offrono numerose ore di divertimento e sfida. Aggiornamenti dei roster: squadre e giocatori aggiornati per riflettere le ultime stagioni e trasferimenti, garantendo un’esperienza di gioco sempre attuale.

Acquistando su Amazon, i clienti possono beneficiare di numerosi vantaggi come spedizione veloce, politiche di reso e rimborso semplici e trasparenti e consegne gratuite con Prime. EA SPORTS FC 24 per PlayStation 5 a soli 14,99 euro è un’offerta imperdibile che rende uno dei migliori giochi di calcio disponibili sul mercato accessibile a un prezzo straordinario. Approfittate di questa promozione su Amazon e immergetevi nell’emozionante mondo del calcio virtuale.