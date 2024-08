EA SPORTS FC 24 per PS5: un AFFARE da non perdere (-35%)

EA SPORTS FC 24 per PS5 è l’esperienza calcistica definitiva, ora disponibile su Amazon con uno straordinario sconto del 35%. Questo è il momento perfetto per vivere tutta l’emozione del calcio mondiale direttamente dal tuo salotto, grazie a un titolo che spinge i confini del realismo e della competizione a nuovi livelli. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 22,00 euro, anziché 33,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Il gioco introduce l’attesissimo aggiornamento UEFA EURO 2024, che permette di guidare la tua nazionale verso la gloria europea. Vivere l’atmosfera unica di un torneo internazionale è ora possibile, grazie alla riproduzione dettagliata di ogni fase del torneo, fino alla celebrazione finale con il trofeo in mano. Non c’è bisogno di ulteriori acquisti: l’aggiornamento è incluso e sarà disponibile subito dopo il lancio.

L’innovativa tecnologia HyperMotionV rivoluziona il gameplay, portando la fluidità e il ritmo delle vere partite di calcio sul tuo schermo. Grazie ai dati volumetrici raccolti da oltre 180 partite di tornei prestigiosi come la UEFA Champions League e la Premier League, ogni partita è un’esperienza autentica e adrenalinica. Ogni movimento, dribbling e tiro rispecchiano la realtà, rendendo ogni match emozionante come se fosse dal vivo.

Gli stili di gioco, ottimizzati dai dati di Opta, donano ai giocatori una personalità unica sul campo, riflettendo fedelmente le loro abilità distintive. Dai modelli di giocatore SAPIEN alle divise dettagliate, il motore Frostbite migliorato offre un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni piega della maglia, ogni espressione facciale contribuiscono a creare un’esperienza visiva che rasenta la perfezione.

Che si tratti di competere in Ultimate Team con una rosa che unisce le leggende del passato ai talenti del presente, o di scrivere la tua storia calcistica nella modalità Carriera, EA SPORTS FC 24 offre un’esperienza di gioco profonda e avvincente. Con un prezzo scontato del 35% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al costo ridicolo di soli 22,00 euro.