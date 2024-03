EA SPORTS FC 24: un AFFARE da non perdere su Amazon (-43%)

È tempo di calcio. EA SPORTS FC 24 è finalmente arrivato su Nintendo Switch, e non potresti essere più pronto. E con uno sconto pazzesco del 43% su Amazon, è il momento perfetto per mettere le mani su questa meraviglia calcistica. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 34,49 euro, anziché 59,99 euro.

EA SPORTS FC 24: impossibile resistergli a questo prezzo ridicolo

Immergiti nell’azione con oltre 19000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, tutto a portata di mano. EA SPORTS FC 24 offre un’esperienza calcistica senza pari, dove ogni passo, ogni tiro e ogni gol ti faranno sentire come se fossi sul campo.

Ma le novità non finiscono qui. Con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, puoi portare la tua squadra al livello successivo. Migliora i tuoi giocatori, crea nuove leggende e costruisci l’undici dei tuoi sogni. E con l’introduzione delle calciatrici, non c’è mai stato un momento migliore per plasmare la tua squadra perfetta.

E se ami competere, EA SPORTS FC 24 ha tutto ciò di cui hai bisogno. Metti alla prova le tue abilità in Rivals, sfida i migliori in Champions o gioca offline in Squad Battles. Completa gli obiettivi, cimentati nelle Amichevoli e porta la tua squadra alla vittoria.

Ma il calcio non è solo competizione, è anche condivisione. Grazie alle funzionalità cross-play, puoi unirti ai tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano. Il calcio è un linguaggio universale, e EA SPORTS FC 24 lo rende accessibile a tutti.

Con EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch, il calcio è più di uno sport. È una passione, un’emozione, un modo di vivere. Acquistalo subito su Amazon al prezzo stracciato di soli 34,49 euro, prima che sia troppo tardi.