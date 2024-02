EA SPORTS UFC 5 PS5: sconto IMPERDIBILE del 23% su Amazon

Se sei un appassionato delle arti marziali miste e possiedi una PS5, non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare EA SPORTS UFC 5, oggi in super sconto del 23% su Amazon. Questo gioco è molto più di un semplice passatempo; è un viaggio nel cuore della UFC che ti immerge completamente nell’azione e nell’emozione di ogni incontro. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 61,49 euro, anziché 79,99 euro.

EA SPORTS UFC 5 PS5: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Uno degli elementi più sorprendenti di UFC 5 è la rappresentazione grafica straordinaria dei danni fisici. I tagli, le contusioni e i gonfiori si accumulano in modo realistico, con oltre 64.000 possibili combinazioni di danni facciali. Questo non è solo un dettaglio estetico, ma una rappresentazione fedele degli effetti dei colpi, dando vita a ogni combattimento in modo autentico.

Il nuovo sistema di sottomissioni continuative è un aspetto rivoluzionario che rende il gameplay più coinvolgente e dinamico. Con animazioni più veloci e la rimozione dei minigiochi, le sottomissioni diventano una parte essenziale e appagante del gioco. Se sei un appassionato della strategia e della tattica nei combattimenti, UFC 5 ti offre una sfida avvincente.

L’inclusione dei Replay KO cinematografici è un’aggiunta che porta la presentazione del gioco a nuovi livelli di spettacolarità. Rivivi i momenti epici degli incontri con una qualità visiva che ti farà sentire come se stessi guardando un evento UFC in diretta. Questo tocco cinematografico aggiunge un elemento di eccitazione e realismo che rende ogni match un’esperienza indimenticabile.

Ma le innovazioni non finiscono qui. Con l’aggiunta dei nuovi pareggi in modalità online e offline e gli aggiornamenti realistici alla gestione degli incontri a terra, UFC 5 offre una varietà ancora più ampia di modi per concludere un incontro. L’attenzione ai dettagli e la fedeltà alla realtà fanno sì che ogni match sia un’esperienza unica e coinvolgente.

UFC 5 è molto più di un semplice gioco; è un’estensione dell’esperienza dei fan della UFC. La Fight Week, con i suoi nuovi contenuti, sfide e funzionalità, porta i principali eventi UFC direttamente nella tua console, offrendoti una connessione più profonda con il mondo delle arti marziali miste. Approfitta subito dell’offerta del 23% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 61,49 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.