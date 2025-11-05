Early Black Friday di Hostinger: sconti fino all'80% su hosting WordPress e website builder

Da Hostinger, provider hosting punto di riferimento nel settore, sono iniziati gli sconti della promozione Early Black Friday. Fino al 9 novembre è possibile beneficiare di uno sconto massimo dell’80% sui piani hosting per WordPress e website builder, nonché del 64% di sconto sul server VPS hosting basato su KVM 2. Ogni piano include inoltre il servizio di migrazione gratuita, più un team di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Ecco nel dettaglio le offerte Early Black Friday di Hostinger:

Hosting per WordPress

: 2,49 euro al mese per 48 mesi, poi 9,99 euro al mese (80% di sconto) piano Business: 3,29 euro al mese per 48 mesi, poi 12,99 euro al mese (78% di sconto)

Website Builder

: 2,49 euro al mese per 48 mesi, poi 9,99 euro al mese (80% di sconto) piano Business: 3,29 euro al mese per 48 mesi, poi 12,99 euro al mese (78% di sconto)

VPS Hosting

KVM 2: 6,49 euro al mese per 24 mesi, poi 12,99 euro al mese per due anni (64% di sconto)

Lo spazio hosting per siti WordPress, che include lo strumento website builder basato sull’intelligenza artificiale per la costruzione di uno sito da zero in pochi minuti, è in offerta a partire da 2,49 euro al mese per effetto di un maxi sconto dell’80% sul piano Premium. Quest’ultimo offre la creazione di massimo 3 siti web, un dominio e due caselle di posta elettronica gratis per un anno, più uno spazio di memoria da 20 GB per i propri file, oltre a backup automatici settimanali e uno strumento di e-mail marketing con AI.

Con il piano Business si ottiene in più un agente AI per gestire in modo più semplice il sito WordPress, backup giornalieri su richiesta, una CDN proprietaria per aumentare la velocità del sito fino al 40% e la possibilità di creare siti di affiliazione attraverso gli strumenti di marketing di affiliazione.

Entrambi i piani, lo ricordiamo, includono il servizio di migrazione gratuita. servizio indispensabile per chi ha già un sito WordPress ospitato su uno spazio hosting di un altro provider. Il trasferimento di hosting e dominio avviene in meno di cinque minuti, senza compromettere né le prestazioni del sito già online né il posizionamento SEO. Inoltre, se necessario il supporto degli esperti Hostinger è sempre disponibile.

Website Builder da 2,49 euro al mese

Un altro prodotto Hostinger protagonista degli sconti Early Black Friday è il Website Builder, che consente di creare un sito senza alcuna conoscenza tecnica grazie all’intelligenza artificiale. Anche in questo caso i prezzi partono da 2,49 euro al mese: il piano Website Builder Premium offre un dominio gratuito per un anno, oltre 170 template curati da designer professionisti, strumenti per SEO, e-mail e marketing in grado di favorire una crescita più rapida del sito e lo strumento di e-mail marketing basato sull’intelligenza artificiale.

Se la scelta ricade sul piano Business, oltre agli strumenti AI si ottengono diverse funzionalità di e-commerce, tra cui la vendita di massimo 600 prodotti e la gestione semplificata del negozio online, il 100% dei profitti senza commissioni di transazione, più di 100 metodi di pagamento e il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni. Per quanto riguarda invece gli strumenti AI, si annoverano l’AI SEO assistant per l’ottimizzazione dei propri contenuti, l’AI logo maker per progettare in poco tempo l’identità del proprio brand, l’AI di prodotti per il caricamento delle immagini e la generazione delle descrizioni degli articoli da mettere in vendita, un generatore AI di immagini e il miglioramento del testo con l’editor AI di testi.

VPS Hosting KVM 2 da 6,49 euro al mese

Rimane infine la soluzione VPS Hosting, il cui rapporto qualità-prezzo è ancora più notevole grazie al 64% di sconto sul piano KVM 2 da 6,49 euro al mese per 24 mesi. Il piano in questione offre processori AMD EPYC, uno spazio di archiviazione su SSD NVMe, data center in ogni angolo del mondo, backup gratuiti settimanali, una velocità di rete di 1 Gbps, un dominio .cloud gratuito per 12 mesi, un assistente AI basato su MCP e un set completo di endpoint per la gestione dei propri server tramite richieste HTTP standard.