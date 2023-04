EarPods: Apple lancerà il modello con USB-C

Con il lancio di iPhone 15 verrà definitivamente mandata in pensione la porta Lightning in favore della USB-C. Il colosso di Cupertino ha dovuto “arrendersi” alle richieste dell’UE e le indiscrezioni sui futuri modelli di “melafonino” pervenute sino a questo momento non lasciano spazio a molti dubbi al riguardo. Proprio per questo, Apple pare essere intenzionata a riprogettare pure le EarPods.

EarPods con porta USB-C in produzione

Stando infatti a quanto riferito dal leaker ShrimpApplePro con un post su Twitter, il quale si è rivelato in genere abbastanza affidabile, Apple avrebbe già avviato la produzione di massa degli auricolari cablati EarPods dotati di connettore USB-C. A occuparsi della cosa sarebbe la società taiwanese Foxconn.

I nuovi auricolari cablati di casa Apple andranno a collegarsi direttamente alla porta USB-C di iPhone 15, senza la necessità di sfruttare un adattatore, ovviamente. Gli auricolari “con filo” dell’azienda attualmente disponibili sono invece dotati di un connettore Lightning o un jack per cuffie da 3,5 mm.

In merito al prezzo di vendita, non sono disponibili informazioni, ma presumibilmente sarà in linea con quello degli EarPods “normali” che attualmente costano 19 euro.

Ricordiamo che la transizione di Apple alla porta USB-C ha avuto inizio anni addietro con iPad e oggigiorno i tablet dell’azienda sono tutti dotati di questo tipo di connettività. Per finalizzare il passaggio, però, occorre aggiornare ancora vari accessori: gli AirPods Max, le custodie di ricarica degli AirPods, il MagSafe Battery Pack e il trio di accessori Magic Keyboard, Trackpad e Mouse.

