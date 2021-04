Earth Day 2021: Digital Transformation Institute

In occasione della Giornata della Terra 2021, che si celebra domani in tutto il mondo, il Presidente Stefano Epifani ha annunciato che il Digital Transformation Institute è la prima fondazione italiana dedicata all’approfondimento dei temi della sostenibilità digitale. L’obiettivo dell’istituto è promuovere la trasformazione digitale, considerando l’impatto sull’ambiente.

Manifesto per la sostenibilità digitale

La fondazione di ricerca aggrega alcune tra le principali realtà italiane attive sui temi della sostenibilità in ambito tecnologico e digitale: università, aziende, istituzioni ed esperti indipendenti. La “vision” rappresentata dal manifesto per la sostenibilità digitale è approfondire i temi delle tecnologie digitali e il loro ruolo all’interno della società in un’ottica di sostenibilità.

Ciò avviene mediante attività di ricerca, comunicazione e patrocinio che evidenziano le relazioni tra tecnologie digitali e sostenibilità ambientale, economica e sociale. Lo scopo delle iniziative è duplice: trovare le modalità più adatte per rendere la trasformazione digitale compatibile con gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU e attuare la digitalizzazione seguendo specifici criteri di sostenibilità.

Il Presidente Stefano Epifani ha dichiarato:

La trasformazione digitale è una vera e propria rivoluzione di senso. Non guarda soltanto al come si fanno le cose, ma definisce cosa abbia senso fare in un contesto che vede nel digitale un elemento di trasformazione di persone, ambiente, economia e società. Ma anche e soprattutto uno strumento per costruire un futuro migliore. Ed il futuro sarà migliore se sostenibile. La sostenibilità digitale indica da una parte il ruolo delle tecnologie digitali quali strumenti per lo sviluppo di un futuro sostenibile, dall’altra la direzione da dare alla tecnologia digitale perché sia sviluppata sulla base di criteri di sostenibilità.

I risultati della prima ricerca sulla sostenibilità digitale effettuata dalla fondazione verrà presentata il prossimo 20 luglio durante un seminario che potrà essere seguito sul sito ufficiale.