Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: zero rincari e bollette più leggere con Engie

Per bloccare il prezzo dell’energia e ridurre le bollette di luce e gas è possibile scegliere Energia PuntoFisso di Engie. Si tratta di una promozione che consente di ottenere uno sconto contro i rincari del mercato all’ingrosso nel lungo periodo.

Per chi sceglie la proposta di Engie, infatti, è possibile sfruttare il prezzo bloccato per 24 mesi. Le offerte sono attivabili entro il prossimo 30 luglio e sono disponibili tramite il sito ufficiale di Engie, qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Engie

Con Energia PuntoFisso di Engie è possibile bloccare il costo dell’energia fino a:

0,11 €/kWh per l’energia elettrica con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (c’è anche la possibilità di attivare la versione multi-oraria); l’energia elettrica fornita è “verde” e viene prodotta da fonti rinnovabili, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente finale

per l’energia elettrica con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (c’è anche la possibilità di attivare la versione multi-oraria); l’energia elettrica fornita è “verde” e viene prodotta da fonti rinnovabili, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente finale 0,4507 €/Smc per il gas naturale con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (più una quota variabile di 0,00795 €/Smc che incide in minima parte sull’importo complessivo delle bollette)

I prezzi indicati sono fissi e bloccati per 24 mesi senza possibilità di adeguamento del prezzo all’andamento del mercato all’ingrosso. Di conseguenza, chi sceglie Engie potrà contare su una protezione dai rincari nel lungo periodo, evitando gli aumenti del mercato all’ingrosso anche senza perdere la possibilità, in caso di forte calo dei prezzi all’ingrosso, di cambiare offerta e fornitore per passare a soluzioni più convenienti.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e avviene senza alcuna interruzione delle forniture di energia. Per completare la sottoscrizione delle offerte è sufficiente avere i dati dell’utente e i dati della fornitura (riportati in una qualsiasi bolletta precedente). La promozione è disponibile fino al prossimo 30 luglio ed è attivabile direttamente online.