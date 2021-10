EaseUS OS2Go: software per Windows portatile a un prezzo conveniente

In contemporanea al 50% di sconto su software EaseUS per passare a Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo di casa Microsoft rilasciata sul mercato giusto pochi giorni fa, la medesima società propone anche un altro software dedicato all’installazione rapida di Windows 10 o Windows 11 su chiavette USB, hard disk o altre soluzioni di archiviazione esterne. Si tratta di EaseUS OS2Go ed è disponibile con l’abbonamento a vita da 47,95 Euro.

EaseUS OS2Go: i dettagli del software

EaseUS OS2Go è un programma particolarmente utile soprattutto per chi viaggia frequentemente e non intende portare con sé un notebook, ma potrebbe necessitare di un dispositivo Windows portatile in alcune occasioni. Utilizzando questo software è possibile installare facilmente Windows 10 o Windows 11, a seconda delle proprie preferenze, anche su una semplice chiavetta USB con sufficiente capienza.

In seguito, sarà sufficiente collegarlo a un PC desktop o laptop compatibile e si potrà accedere al proprio OS portatile. Questo procedimento funziona anche per utilizzare Windows su MacBook, iMac e Mac mini. L’unico accorgimento tecnico riguarda la modifica da BIOS del disco con cui avviare il PC. Per impostazione predefinita, infatti, un computer con un hard disk o SSD interno si avvierà con tale soluzione. Dunque, per accedere a Windows su chiavetta sarà necessario collegarla prima dell’accensione del PC, accedere al BIOS, cambiare il disco d’accensione e riavviare il dispositivo.

Giungendo al prezzo in sé e ai dettagli di EaseUS OS2Go, in questo periodo la società propone l’abbonamento a vita a 47,95 Euro, IVA esclusa. Si tratta di una licenza per singolo computer, ma che consentirà di ottenere aggiornamenti a vita per il software. EaseUS offre supporto 24 ore su 24 tramite chat o e-mail e non manca pure la garanzia di 30 giorni Soddisfatto o Rimborsato. Tra i metodi di pagamento supportati figurano tutte le principali carte di credito, PayPal e trasferimento bancario.