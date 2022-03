EaseUS scontato del 50% per la giornata del backup

Non tutti sanno che il 31 marzo è considerato da molti come la giornata mondiale del backup. Per festeggiare tale avvenimento, EaseUS ha deciso di scontare del 50% tutti i software incentrati proprio sulle funzionalità di backup e non solo. La suddetta azienda si occupa infatti di sviluppare programmi per PC e Mac utili per il recupero dei dati, le partizioni, i backup, il trasferimento dei file e altri strumenti dedicati alla multimedialità e alla produttività. Ma vediamo nello specifico quali di questi software potranno essere acquistati approfittando degli sconti di marzo 2022.

Tutti i programmi EaseUS scontati del 50%: i migliori da acquistare

Partiamo subito col dire che gli sconti più interessanti riguardano i due programmi di backup della suddetta azienda, ovvero: Todo Backup Cloud, utile per il salvataggio dei file sul cloud, e Todo Backup Home, disponibile invece per l’esecuzione dei backup su PC o Mac. In entrambi i casi, sarà quindi possibile approfittare di un prezzo scontato del 50%, sia sul piano in abbonamento annuale che su quello “lifetime”.

Ma non è tutto, perché i software dedicati al backup si estendono anche ai dispositivi mobile, al sistema operativo Windows e anche alla clonazione di HDD o SSD. Proprio per questo, lo sconto si applicherà anche su: MobiMover (smartphone e tablet Android e iOS), OS2Go (Windows) e Disk Copy (clonazione dei dischi). A seconda del programma scelto, si potrà decidere di procedere sempre con l’acquisto del piano in abbonamento oppure di quello lifetime.

Infine, EaseUS ha ben pensato di includere nelle promozioni altri tre software molto popolari e utili. In particolare, parliamo di: Data Recovery Wizard, tool utile per recuperare i file e i documenti rimossi da computer o da sistemi di archiviazione esterni, Partition Master, dedicato a chi desidera organizzare e gestire al meglio lo spazio su disco, e infine anche Todo PCTrans, software nvece incentrato sul trasferimento dei dati da un PC ad un altro (recentemente aggiornato anche per supportare senza problemi Windows 11).

Gli sconti verranno applicati direttamente in cassa e non sarà quindi necessario inserire alcun codice promozionale. Ricordiamo però che le promo avranno valore soltanto nel mese di Marzo 2022, al termine del quale i prezzi torneranno a quelli di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.