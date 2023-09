easyGO: trasforma ogni contatto in valore

Conosci, soddisfa, converti. Dietro queste tre parole c’è una delle dinamiche più importanti e delicate che ogni singola azienda ha il dovere di affrontare: la conversione dei contatti in clienti e la gestione del rapporto con essi. L’approccio, la raccolta di un contatto, la gestione del rapporto, l’avvicinamento, il dialogo, il tentativo di conversione: ogni singolo passaggio necessita di accortezze speciali e di cura maniacale, ma soltanto il possesso di strumenti dedicati può consentire di gestire efficacemente uno ad uno tutti gli attori della propria platea potenziale. easyGO, servizio sviluppato da ML Informatica, nasce con questa specifica finalità, ma grazie alle personalizzazioni possibili può calarsi più in profondità nelle dinamiche di ogni specificità di mercato. Si tratta di un sistema software che ti permette di gestire i tuoi contatti con facilità e accuratezza, permettendoti di soddisfare le loro esigenze così che tu possa aumentare la tua redditività convertendoli in tuoi clienti: ogni contatto è valore potenziale e soltanto una gestione accurata delle informazioni può trasformare l’onere della sua gestione in un vero e proprio investimento.

easyGO: la gestione del contatto

easyGO è un software che ti permette di gestire i tuoi prospect con facilità e precisione grazie al ricco ventaglio di informazioni che hai a disposizione per ciascuno di loro.

easyGO, insonna, consente di gestire i contatti ad ampio raggio, non soltanto come terminali verso i quali far confluire messaggi promozionali, ma soprattutto come prospect da curare per coinvolgerli e gestirli al meglio.

Per questo motivo l’attività di easyGO agisce su tre piani paralleli:

Contatti

Un’anagrafica completa, in primis, ma non solo: per ogni cliente è possibile gestire informazioni personalizzate in base al proprio ambito operativo (ad esempio una associazione di categoria avrà specifiche ben differenti rispetto ad un gommista, ma per entrambi la necessità è la medesima: gestire il contatto al meglio); le schede possono essere suddivise in categorie, si possono gestire scadenze e si possono generare documenti precompilati; inoltre easyGO diventa il punto di partenza per l’intera gestione del rapporto con il cliente

Il contatto con il cliente è per definizione l’asset primario di ogni azienda e per questo motivo deve poter essere a disposizione di ogni attore coinvolto nell’assistenza e nella gestione del prodotto/servizio: easyGO prevede accesso multiutente, con gestione personalizzata in base alla funzione aziendale, per far sì che tutti abbiano a disposizione le informazioni autorizzate (nel massimo rispetto della privacy del cliente) e possano costruire valore per l’azienda, registrando volta per volta ogni singola attività per avere una ricostruzione continua del rapporto in itinere;

Gestire al meglio le comunicazioni, organizzare campagne marketing, evitare l’invio di messaggi privi di utilità, gestire nuove campagne sulla base delle risposte a quelle precedenti: easyGO consente di operare azioni di comunicazione mirate e ben calibrate, evitando spam e rumore di fondo che possano erodere la fiducia del cliente o che possano allontanare un prospect infastidito da un eccesso di invadenza. La piena integrazione con servizi quali MailChimp, MailUP, SendInBlue, WhatsApp Business e altri ancora rende le campagne più semplici da implementare, più efficaci nell’azione e più capillari nel raggiungimento di ogni cliente con il giusto canale di comunicazione.

Se buona parte del percorso è stata compiuta quando già si giunge ad una stretta di mano, ben più complesso è il percorso successivo e soltanto affidandosi ad una piattaforma tanto completa e personalizzabile è possibile gestire ogni cliente nella sua unicità, per le sue caratteristiche specifiche e per le sue aspettative precise.

Altre funzionalità

Se la gestione del contatto è il cuore del progetto, le opportunità abilitate attorno a questo fulcro rappresentano il valore che easyGO è in grado di riversare sul team di lavoro. Il sistema è infatti in grado di gestire inoltre:

To Do

Organizzare il lavoro della squadra attraverso specifici incarichi, rispettando ogni scadenza e creando promemoria utili alla miglior gestione possibile di ogni prospect. Il sistema funziona con veri e propri “task”, ticket da aprire ed eseguire prima di poterli chiudere ed archiviare

“Gestisci i tuoi appuntamenti collegandoli direttamente ad un’anagrafica o ad un contatto: così potrai mantenere costantemente monitorati gli appuntamenti di ciascun contatto, semplicemente andando sulla sua scheda“. La gestione tramite calendario è la formattazione stessa di un modus operandi, garantendo rispetto delle scadenze e restando aggrappati alla timeline del cliente per assecondarlo in ogni richiesta e necessità: una metodologia virtuosa per operare con il massimo dell’affidabilità.

Nessuna improvvisazione, nessuna approssimazione: le comunicazioni ai contatti aziendali possono essere inviate tramite template dedicati, con uniformità di layout e di linguaggio, mantenendo una immagine coordinata in ogni dettaglio. Inoltre il prospect può essere informato sullo stato di avanzamento delle attività tramite messaggistica istantanea, così che il cliente possa restare sempre in contatto diretto con quel che l’azienda sta facendo per assecondare le sue richieste.

Personalizzazione

Come per le altre soluzioni, anche per easyGO ML Informatica rende disponibile una serie di personalizzazioni che rendono ancor più interessante la proposta. Le verticalizzazioni sono già molte, ma il team di sviluppatori è sempre pronto a soddisfare ogni nuova richiesta in modo da adattare la soluzione alle specificità aziendali e del settore.

Si immagini ad esempio il caso di un gommista, la cui finalità prima nella gestione del cliente è nel controllo delle scadenze e delle attività effettuate sui veicoli. easyGO in questo caso consente funzionalità aggiuntive quali

Pianificazione degli appuntamenti

Gestione mezzi, treni gomme e prodotti

Inventario di magazzino

Preventivi

Comunicazioni Whatsapp ai clienti a lavoro finito

Il servizio diventa una vera e propria piattaforma di dialogo azienda/cliente, gestendo in ogni singolo dettaglio il rapporto. easyGO, ad esempio, può adattarsi perfettamente anche ad un profilo complesso quale quello delle associazioni di categoria, alle quali vengono fornite funzionalità aggiuntive quali Contrin, riscossione contributi, cariche sociali, corsi, enti bilaterali, Responsabile Lavoratori Sicurezza Territoriale, paritari, CCIAA e quote associative, collaboratori aziendali e servizi attivi: easyGO è una piattaforma dinamica che può adattarsi plasticamente alle esigenze specifiche e che ML Informatica ha la possibilità di ritagliare ad hoc sulle necessità specifiche manifestate.

Per comprendere come e perché easyGO possa fare al caso tuo, è sufficiente contattare ML Informatica a info@mlinformaticasrl.it.

In collaborazione con ML Informatica