eBay compie 25 anni e ti regala un forte sconto per l’acquisto di un iPhone 11. L’offerta è firmata PC Distribution, merchant con il 100% di feedback positivo, ma le scorte sono ormai quasi in esaurimento: poche ore ancora per portarsi a casa questa opportunità lampo.

iPhone in sconto per il compleanno di eBay

Sia da 64 che da 128GB, ma con colori disponibili soltanto in numero limitato (nero, bianco e viola quelli rimasti nel momento in cui pubblichiamo). Ma soprattutto, a farsi notare è il prezzo: 649,99 euro per l’acquisto singolo, 643,49 per l’acquisto duplice, nonché la possibilità di una ulteriore sforbiciata grazie ad una offerta che va a sommarsi in queste ore a quella dello sconto già indicato.

Inserendo il codice sconto “PITSET205” in fase di pagamento, infatti, si porta a casa uno sconto ulteriore del 5%. Insomma: uno smartphone che è arrivato sul mercato sulla soglia dei 1000 euro può essere acquistato per circa 617 euro.

Buon compleanno eBay. Tutte le altre offerte sono qui.