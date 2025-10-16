eBay fa sul serio: usa il coupon 20% per abbattere il prezzo di tantissime offerte

eBay ha deciso di fare sul serio con il nuovo Coupon 20% disponibile da oggi pronto all’uso per tantissime offerte super interessanti. Dai un’occhiata alla nostra selezione e ricordati di inserire il Codice Promozionale “BRANDOCT25” all’interno della casella “Codici Sconto” che trovi alla pagina dei metodi di pagamento.
Scooter Elettrico 350W 30Km di autonomia a soli 143 euro!
Scooter Elettrico doppia sospensione pieghevole a soli 167 euro!
Monopattino Elettrico 500W a soli 319 euro!
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE a soli 242 euro!
Smartwatch Militare Chiamete Bluetooth Impermeabile a soli 29 euro!
Telecamera sicurezza WiFi solare per esterni a soli 41 euro!
Telecamera sicurezza WiFi per esterni a soli 13 euro!
Pannello Solare 400W Flessibile a soli 185 euro!
Pannello Solare Pieghevole 200W a soli 138 euro!
Robot Aspirapolvere IMOU RV1 Pro Max a soli 147 euro!
Notebook 10 pollixi Windows 11 con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione a soli 205 euro!
Mini PC Blackview MP100 AMD Ryzen 7 da 32GB di RAM e 1TB di SSD a soli 314 euro!
Levigatrice Telescopica Muro a soli 83 euro!
Tagliapiastrelle Manuale Laser 1200 mm a soli 107,99 euro!
Martello Demolitore 3500W 2 Punte a scalpello a soli 118 euro!
Illuminazione LED UFO 500W a soli 17 euro!
Tagliacapelli regolabarba professionale a soli 19 euro!
Xiaomi Redmi Note 14 Pro a soli 324 euro!
Xiaomi POCO X7 a soli 199 euro!
Xiaomi POCO M7 Pro a soli 159 euro!
Ricordati sempre di inserire il codice promozionale “BRANDOCT25” per ottenere questi incredibili prezzi. Scopri tutte le offerte disponibili su eBay con questo Coupon 20%!