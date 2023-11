eBay IMPAZZISCE: Samsung Galaxy Watch 6 a 192€!

Il Samsung Galaxy Watch 6 44mm BT Silver è uno smartwatch eccezionale per chi cerca un compagno completo per il fitness e la salute. Attualmente in offerta su eBay a soli 192,01€ grazie al coupon “NOVEDAYS”, anziché 225,90€, questo smartwatch offre un insieme di funzionalità avanzate a un prezzo conveniente.

Samsung Galaxy Watch 6: tutte le caratteristiche

Tipo di display: Digitale, Touch screen, Display a colori

Digitale, Touch screen, Display a colori Diametro display: 3,73 cm

3,73 cm Connettività: NFC, Bluetooth

NFC, Bluetooth Peso: 33,3 g

33,3 g Batteria: Integrata da 425 mAh, Durata batteria fino a 40 h

Integrata da 425 mAh, Durata batteria fino a 40 h Design: Cassa da 44 mm in alluminio, Impermeabile fino a 50 m, Resistente all’acqua (5 ATM)

Cassa da 44 mm in alluminio, Impermeabile fino a 50 m, Resistente all’acqua (5 ATM) Prestazioni: Sistema operativo Wear OS, Rilevamento delle cadute, Fotocamera integrata (No), Radio FM (No)

Sistema operativo Wear OS, Rilevamento delle cadute, Fotocamera integrata (No), Radio FM (No) Caratteristiche: Cardiofrequenzimetro, Monitor per pressione sanguigna, Distanza

Monitoraggio della Salute: Questo smartwatch è dotato di una serie di sensori che permettono il monitoraggio accurato della tua salute. Da frequenza cardiaca e pressione sanguigna a livelli di ossigeno nel sangue e qualità del sonno, avrai a disposizione informazioni essenziali per prenderti cura del tuo benessere.

Monitoraggio del Fitness: Per gli amanti del fitness, lo smartwatch offre un monitoraggio dettagliato dell’attività fisica. Registra i tuoi passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa e altri parametri utili per tracciare e migliorare le tue performance.

Pagamento Contactless: Grazie al supporto per il pagamento contactless con Samsung Pay, puoi effettuare transazioni in modo sicuro e conveniente direttamente dal tuo polso.

Connessione LTE: Se desideri un’esperienza completamente indipendente, lo smartwatch è disponibile anche in versione LTE. Questa opzione ti consente di utilizzare il dispositivo anche senza un telefono, garantendoti sempre una connessione affidabile.

Il Samsung Galaxy Watch 6 è un compagno affidabile per il tuo benessere. Con un design elegante e un’ampia gamma di funzionalità, questo smartwatch offre un rapporto qualità-prezzo straordinario. Non perdere l’opportunità di ottenerlo a soli 192,01€ su eBay con il coupon “NOVEDAYS”. Scegli uno stile di vita più sano e connesso con questo intelligente compagno da polso.

