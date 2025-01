Come pagare a rare su eBay con Klarna

C’è una nuova possibilità per pagare a rate gli acquisti effettuati su eBay: è quella proposta da Klarna con la sua formula Buy Now Pay Later. Dopo il lancio avvenuto in Germania nei mesi scorsi, le due realtà hanno infatti annunciato di recente un’estensione a livello territoriale della partnership che le unisce, offrendo questa possibilità anche in Italia oltre che nel Regno Unito, in Austria, in Francia, nei Paesi Bassi e in Spagna.

Il BNPL di Klarna è disponibile su eBay in Italia

Vediamo come funziona. È molto semplice. Dopo aver individuato l’articolo da acquistare, ad esempio lo smartphone iPhone 16, verificare che il logo di Klarna sia visualizzato tra i metodi di pagamento accettati dal venditore.

All’atto del pagamento è sufficiente selezionare l’opzione relativa a Klarna e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. La somma sarà così divisa in 3 rate con interessi zero, addebitate in modo automatico ogni 30 giorni.

Riportiamo di seguito le parole di Avritti Khandurie Mittal, VP e General Manager di Global Payments and Financial Services di eBay.

Stiamo offrendo maggiore scelta e flessibilità di pagamento agli acquirenti di eBay ampliando la nostra partnership strategica con Klarna in diversi mercati chiave. Le persone si rivolgono agli oltre due miliardi di annunci di eBay per trovare gli oggetti che amano, dai pezzi da collezione più rari agli articoli di lusso di seconda mano. Sappiamo che i nostri clienti apprezzano la possibilità di pagare nel modo che preferiscono. Con Klarna, possono ora scegliere al momento del checkout.

Concludiamo con il commento di David Sykes, Chief Commercial Officer di Klarna.

eBay è uno dei marketplace più grandi e migliori al mondo e siamo entusiasti di collaborare con loro. Grazie a opzioni di pagamento più flessibili e alla nuova funzionalità di rivendita, semplifichiamo l’acquisto e la vendita di qualsiasi articolo su eBay, dalle sneaker da collezione ai passeggini, fino alle borse di design.