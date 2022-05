Le migliori offerte del giorno su eBay (coupon -15%)

Un’occasione d’oro per acquistare un nuovo televisore, una console di ultima generazione o un laptop: oggi eBay propone il 15% di sconto (fino a -200 euro) su una vasta selezione di prodotti. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è incollare il coupon MENO15EDAYS al pagamento. Tutti i dettagli sono consultabili nella pagina dedicata.

Coupon -15%: le offerte eBay imperdibili di oggi

C’è ad esempio la next-gen Xbox Series S di Microsoft che può essere tua al prezzo di soli 237,91 euro con spedizione immediata e gratuita. Chi preferisce Nintendo Switch, può trovare la piattaforma di Super Mario a 231,16 euro. Il televisore Samsung QE55Q70 con pannello QLED 4K costa invece 509,99 euro invece di 599,99 euro. Ancora, chi sta cercando un laptop per il lavoro o lo studio, può scegliere il modello Acer Extensa 15 con il suo ampio schermo da 15,6 pollici con una spesa di soli 246,49 euro.

Le opportunità non mancano nemmeno per chi desidera mettersi in tasca uno smartphone nuovo. Qualche esempio: iPhone 13 di Apple da 128 GB in colorazione Mezzanotte si può comprare a 659,99 euro (-100 euro), mentre passando al mondo Android, il Samsung Galaxy S22 da 128 GB con scocca Phantom Black è a 659,90 euro (-100 euro) e OPPO A94 da 128 GB con tinta Fluid Black a 186,99 euro.

L’elenco delle offerte prosegue con fotocamere come Canon EOS 4000D in kit con l’ottica 18-55 a 407,15 euro, un PC desktop per il gaming con processore Intel Core e scheda video dedicata a 729,99 euro e gli auricolari wireless Xiaomi a 17,42 euro.

Chiudiamo riepilogando le informazioni più importanti sulla promozione lanciata oggi da eBay e che mette a disposizione il coupon per ottenere il 15% di sconto, rimandando alla pagina dedicata sul sito ufficiale per tutti gli altri dettagli.

Codice: MENO15EDAYS;

valore: 15%;

sconto massimo per utilizzo: 100 euro;

utilizzi massimi per utente: 2;

sconto massimo totale per utente: 200 euro;

spesa minima richiesta per utilizzo: 15 euro.

