Anche eBay celebra la Pasqua, a modo suo, con una serie di offerte valide da oggi e per i prossimi giorni (fino al 4 aprile). Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le esigenze, anche nelle categorie Elettronica e Informatica: l’elenco completo è disponibile alla pagina dedicata sul marketplace.

Sconti fino al 50% su eBay con le offerte di Pasqua

Chi è alla ricerca di un disco fisso esterno può puntare in direzione di quelli Seagate da 1 TB (sconto 46%) o Toshiba da 4 TB (sconto 21%). Per le SSD c’è quella Kingston da 240 GB (sconto 25%). Nel segmento tablet può essere una buona occasione il modello Lenovo Tab P11 Pro con modulo 4G-LTE per la connettività in movimento (sconto 12%).

Ancora, tra gli smartphone segnaliamo OPPO Reno a Z 5G (sconto 63%) e tra le fotocamere il modello Fujifilm X-F10 (sconto 43%). L’elenco completo delle offerte di Pasqua su eBay è consultabile nella pagina dedicata alla promozione. In tutti i casi la spedizione è gratuita.