Modem di backup automatico 4G Netgear in offerta

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un modem 4G piuttosto particolare, indirizzato soprattutto ai professionisti che lavorano da rete fissa. Il Netgear LB2120 è un modem 4G di backup utile in caso di malfunzionamenti della rete cablata, andiamo quindi a vedere cosa significa.

Modem di backup Netgear LB2120: caratteristiche tecniche

Innanzitutto trattandosi di un modem 4G, abbiamo naturalmente uno slot per inserire la sim dati. Non ha una batteria integrata, ma in confezione è presente l’alimentatore da muro. Questo perché seppur ideale per il trasporto, è pensato per impedire le interruzioni alla rete cablata e permettere di continuare il lavoro in ufficio. Si tratta di un modem di backup infatti, ovvero un modem che passa automaticamente da rete fissa a mobile in caso di malfunzionamenti. Nella parte posteriore sono posizionate due porte RJ45 che permettono al modem di essere collegato in cascata con quello primario, e poi al PC.

Nello stesso pannello è possibile trovare anche due porte per associare al modem un’antenna esterna. Quest’ultima è opzionale e non necessaria al funzionamento, ma si tratta senza dubbio di un’importante possibilità nel caso in cui venga utilizzato in zone dove il segnale 4G è particolarmente debole. La velocità di trasferimento arriva a 150Mbps, sufficiente per qualsiasi attività. Si tratta quindi sostanzialmente di un dispositivo professionale, per l’utilizzo con telecamere di videosorveglianza, piuttosto che con server o altre apparecchiature che richiedono un accesso costante alla rete.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare il modem a soli 126,99 euro con uno sconto di oltre 30 euro sul prezzo di listino.