eBay rilancia Android TV JVC 4K da 65" in offerta, 27% in meno

Nella giornata di oggi, 19 giugno 2023, ti abbiamo già proposto da eBay Samsung Galaxy S23 Ultra a oltre 500 euro in meno. Si tratta di una promozione da non lasciarsi scappare, ma non dell’unica davvero intrigante. Sempre sullo stesso portale di e-commerce puoi infatti trovare uno smart TV JVC 4K al 27% in meno. Pagare meno di 500 euro per un Android TV da 65 pollici non è così facile, ma Monclick ed eBay oggi te lo permettono. Ma fai attenzione alle scorte in esaurimento!

Android TV JVC 4K in offerta su eBay

Prima di tutto è necessario analizzare le specifiche tecniche per inquadrare il dispositivo: si tratta di un televisore dotato di display LED Ultra HD 4K (3480 x 2160 pixel) con diagonale pari a 65 pollici, tempo di risposta pari a 6.5 ms e supporto alle tecnologie HDR 10 e Dolby Vision per migliorare la qualità del feed video. Il sistema operativo è Android TV 9.0 con applicazioni pre-installate come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Infine, lato audio si segnala il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per una maggiore immersività.

Monclick rilancia questo televisore su eBay al 27% in meno rispetto ai 599 euro di listino: pertanto, il prezzo finale è fissato a 439 euro. Il risparmio di 160 euro è eccezionale, per quanto apparentemente contenuto. Il rivenditore, che conta sul 95,9% dei feedback positivi, consegna gratuitamente lo smart TV JVC all’indirizzo indicato al momento dell’acquisto. Basta aspettare massimo 4 giorni per ricevere il televisore, a patto che si completi la transazione oggi stesso tramite PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.