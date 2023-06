Samsung Galaxy S23 Ultra a un PREZZO IMPERDIBILE su eBay

Dopo averti proposto l’offerta eBay su Nothing Phone (1), uno degli smartphone più chiacchierati del 2022 e, a oggi, uno dei più intriganti da vedere e provare nella propria mano, torniamo su eBay in quanto Samsung Galaxy S23 Ultra è in offerta. Al contrario della promozione segnalata la settimana scorsa, questa volta si tratta della versione da 256 GB, disponibile a oltre 500 euro in meno rispetto al listino. Come puoi lasciarti sfuggire un’occasione simile?

Samsung Galaxy S23 è imperdibile a questo prezzo

L’offerta in questione viene rilanciata da un rivenditore italiano che conta su oltre 82.000 recensioni e del 99,3% dei feedback positivi. La consegna viene assicurata in due giorni e il reso viene pagato direttamente dal venditore stesso nel caso in cui si verifichino problemi con l’unità giunta nelle tue mani. L’unica cosa che dovrai fare sarà completare il pagamento con carta di credito, Google Pay o PayPal.

Quali sono le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S23 Ultra? Come già anticipato, questa unità arriva con 256 GB di archiviazione e 8 GB di RAM, accompagnati sotto la scocca dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e da una batteria da 5.000 mAh. Lato display si trova il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con risoluzione pari a 1440 x 3088 pixel e refresh rate massimo di 120Hz.

Il comparto fotocamera è caratterizzato da una lente anteriore da 12 MP e quad-camera posteriore (200 MP principale + 12 MP ultra-wide + doppio teleobiettivo da 10 MP). Infine, il sistema operativo all’accensione è Android 12.

E il prezzo? 969,90 euro anziché 1.479,99 euro. Si tratta di un taglio del 34% o, in termini più chiari, di 510,09 euro. Cosa aspetti, dunque? Se ti serve uno smartphone di fascia alta, acquista Samsung Galaxy S23 Ultra su eBay ora che risulta disponibile con una promozione imperdibile!

