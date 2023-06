Nothing Phone (1) in offerta su eBay: oltre 100 euro in meno

Tra gli smartphone che hanno definito il 2022, Nothing Phone (1) è indiscutibilmente quello che spicca di più grazie al suo design caratteristico, distinguibile facilmente grazie alla sua esclusiva interfaccia Glyph. Ebbene, dovresti sapere che in questo periodo Nothing Phone (1) è in offerta su Amazon e anche su eBay, dove risulta accessibile a un prezzo ancora più basso. Non ci credi? Guarda un po’ che grande promozione ha rilanciato la piattaforma di e-commerce!

Nothing Phone (1) a un prezzo bomba su eBay

Prima di tutto dobbiamo vedere le specifiche tecniche di Nothing Phone (1). Lo smartphone si presenta con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile, ha il processore Qualcomm Snapdragon 778G+ sotto la scocca e una batteria pronta a garantirti un’autonomia pari o persino superiore a un giorno intero. Il sistema operativo è Nothing OS 1.5, ovvero Android 13, e riceverà a fine agosto 2023 Android 14 con il passaggio a Nothing OS 2.0.

Lato fotocamera notiamo posteriormente due sensori da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, e una lente anteriore da 16 MP per i selfie. Gli altoparlanti sono stereo, e il display è un OLED Full HD+ da 6,55 pollici con refresh rate massimo di 120Hz e HDR10+. Il sensore di impronte digitali si posiziona sotto al display, e la batteria offre anche ricarica inversa a 5W.

Si tratta di uno smartphone di fascia medio-alta molto intrigante, perfetto per attirare l’attenzione con la sua Glyph Interface, e ottimizzata molto bene in quanto non giunge con personalizzazioni particolari. Anzi, si potrebbe dire che è l’esperienza più vicina a quella autentica di Android, modificata esclusivamente in alcuni elementi di design. Il prezzo attuale su eBay è di 377,90 euro, mentre su Amazon e altri portali si posiziona sopra i 400 euro. Pertanto, quella ora disponibile su eBay è una offerta imperdibile, proposta da un rivenditore italiano con poche recensioni, ma quasi tutte positive.

La consegna avviene gratuitamente in una settimana circa e il reso va completato entro 14 giorni in caso di problemi con il prodotto ricevuto. Il pagamento va effettuato con carte di credito o PayPal.

