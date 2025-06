eBay: scende il prezzo di OPPO Reno13 FS 5G con questo codice

È in corso un’offerta su eBay che taglia il prezzo di OPPO Reno13 FS 5G, lo smartphone di ultima generazione appena lanciato dal marchio. Unisce design, prestazioni e un comparto fotografico di alto livello. Supporta la connettività alle reti mobile più recenti e il suo ampio display è perfetto per vedere i contenuti multimediali in streaming. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza per capire cosa rende lo sconto di 90 euro un affare da cogliere al volo.

OPPO Reno13 FS 5G: l’offerta su eBay

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito le specifiche tecniche integrate, per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

Display da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno 710;

12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di memoria interna UFS 3.1;

fotocamere posteriori da 50 (78°, f/1.8) + 8 (112°, f/2.2) + 2 (89°, f/2.4) megapixel;

fotocamera frontale da 32 megapixel (82°, f/2.4);

connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Low Energy, NFC, GPS, USB-C;

batteria da 5.800 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W;

certificazione IP69;

dimensioni 162,2×75,1×7,8 millimetri, peso 192 grammi.

Applica il codice PSPRGIU25 per ottenere lo sconto di 90 euro sul listino e acquistare lo smartphone OPPO Reno13 FS 5G al prezzo di 279 euro (invece di 369 euro), nella colorazione Graphite Gray. Ti basta digitarlo nel campo mostrato qui sotto, prima di effettuare il pagamento.

È venduto dal venditore professionale italiano UpgradeElettronica con all’attivo migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti di eBay. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita. Attenzione: potrebbe andare sold out da un momento all’altro, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.