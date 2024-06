eBay lancia strumento AI per modificare gli sfondi delle foto

eBay, il colosso dell’e-commerce, ha recentemente annunciato il lancio di una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale che consente ai venditori di sostituire gli sfondi delle immagini dei prodotti con sfondi generati dall’AI. Questa innovativa soluzione mira a migliorare la presentazione dei prodotti e ad aumentare l’appeal visivo delle inserzioni.

Lo strumento è attualmente disponibile per gli utenti iOS negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. eBay prevede di estendere gradualmente la funzione agli utenti Android nei prossimi mesi, con l’obiettivo di renderla accessibile anche in altri Paesi.

Funzionamento e vantaggi

Il nuovo strumento AI di eBay, basato sul modello open source Stable Diffusion, rimuove automaticamente gli sfondi delle immagini e li sostituisce con uno sfondo a scelta dell’utente. I venditori possono optare per sfondi eleganti, come un prodotto posizionato su un tavolo dall’aspetto raffinato, o per sfondi colorati che riflettono il marchio specifico.

Questa funzione può essere particolarmente utile per i venditori che non hanno le attrezzature o le competenze necessarie per scattare foto professionali o di alta qualità, consentendo loro di migliorare l’aspetto delle loro inserzioni senza sforzi aggiuntivi.

eBay non è di certo la prima azienda a introdurre strumenti di questo tipo. Amazon e Google hanno rilasciato funzioni simili per gli inserzionisti lo scorso anno, consentendo ai marchi di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare nuove immagini dei prodotti. Tuttavia, l’adozione di questa tecnologia da parte di eBay sottolinea l’importanza crescente dell’AI nel settore dell’e-commerce e la sua potenziale applicazione per migliorare l’esperienza di vendita e acquisto online.

Evoluzione delle funzioni AI di eBay

L’introduzione di questo nuovo tool AI dimostra la volontà, da parte di eBay, di integrare sempre di più l’intelligenza artificiale. In precedenza, l’azienda aveva già implementato una funzione che utilizzava la tecnologia di computer vision per dare alle foto degli annunci un semplice sfondo bianco.

Inoltre, un anno fa, eBay aveva introdotto una funzione di intelligenza artificiale in grado di generare titoli e descrizioni per le inserzioni dei prodotti, semplificando il processo di creazione degli annunci per i venditori.