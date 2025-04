Come trasformare una foto in un set LEGO con ChatGPT

Hai mai pensato a trasformare te stesso, la tua famiglia o una qualsiasi immagine in stile LEGO? Con l’intelligenza artificiale generativa di ChatGPT è molto semplice. Qui è dove ti spieghiamo come farlo in pochi secondi, sottoponendo all’AI la richiesta corretta. Ecco il breve e semplice tutorial da seguire: è sufficiente impartire l’istruzione giusta.

Come creare un set LEGO personalizzato con ChatGPT

Iniziamo con l’immagine di una famiglia riunita intorno a un tavolo, mentre cucina.

Di seguito il prompt e il risultato finale dell’elaborazione.

Trasforma questa foto di famiglia in un set con minifigure LEGO.

Lo stesso si può fare con la foto profilo dei social. Qui un esempio da cui partire, ma è possibile replicare con quella utilizzata su Facebook, Instagram, LinkedIn e così via.

Ecco la richiesta per l’AI e l’immagine restituita.

Trasforma questa foto di profilo per i social network in una minifigure LEGO.

Cambiamo genere e approccio con l’ultimo esempio, prendendo spunto da un paesaggio.

In questo caso, chiediamo all’AI di creare la confezione del set da montare. Come sempre, le possibilità di personalizzazione sono infinite.

Crea l’immagine della confezione di un set LEGO che riproduce questo paesaggio.

In questo caso, il risultato finale è forse meno convincente rispetto a quelli precedenti, ma l’esempio ci torna comunque utile per capire quali siano le potenzialità dello strumento.

Gli altri tutorial a tema che abbiamo pubblicato su queste pagine sono quelli utili per trasformare qualsiasi fotografia in un Funko Pop, in un peluche, in una action figure e in un opera dello studio Ghibli (quest’ultimo non funziona quasi più per motivi legati al copyright). Abbiamo spiegato anche come creare fumetti che riassumano ogni cosa.

Ricordiamo che gli utenti free di ChatGPT, quelli che non hanno sottoscritto un abbonamento Plus, possono generare fino a tre immagini al giorno.