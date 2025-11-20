 eBook reader e Black Friday: l'offerta giusta sul nuovo Kindle
Amanti dei libri in formato digitale, questa offerta è per voi: l'ultimo modello di Amazon Kindle è in forte sconto per la Settimana del BF.
Amanti dei libri in formato digitale, questa offerta è per voi: l'ultimo modello di Amazon Kindle è in forte sconto per la Settimana del BF.

C’è anche l’ultimo modello di Kindle tra i dispositivi in offerta per la Settimana del Black Friday. Il nuovo eBook reader è protagonista di un forte sconto: l’occasione perfetta per acquistarlo o per portarsi avanti con i regali di Natale se lo si vuol mettere sotto l’albero. Per l’accesso ai libri c’è lo store dedicato con una varietà ineguagliabile di titoli e contenuti esclusivi.

Compra il Kindle a prezzo scontato

L’ultimo modello di Kindle è in promozione

Leggero e compatto, ha in dotazione uno schermo antiriflesso con diagonale da 6 pollici, il supporto alla modalità scura per non affaticare gli occhi, il sistema di illuminazione frontale regolabile, un contrasto più elevato rispetto al passato e cambi di pagina più rapidi, per un’esperienza di lettura senza compromessi. All’interno ci sono 16 GB di memoria e la batteria in dotazione assicura fino a 6 settimane di autonomia con una ricarica (tramite USB-C). Le dimensioni sono 57,8×108,6×8,0 millimetri, il peso è 158 grammi (meno di uno smartphone) così da poterlo portare comodamente ovunque. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

L'ultimo modello di Amazon Kindle

Il risparmio in confronto al listino ufficiale è significativo, grazie allo sconto automatico (non servono coupon o codici) che permette di acquistare l’ultimo modello di Kindle al prezzo di soli 99,99 euro. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Nero e Verde Matcha, la spesa finale non cambia.

Compra il Kindle a prezzo scontato

Amazon sta proponendo una lunga serie di offerte legate alla Settimana del Black Friday, l’evento che andrà avanti fino al Cyber Monday del primo dicembre. Son aperte a tutti, senza bisogno di alcun abbonamento. Trovi ulteriori informazioni nella sezione dedicata.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
