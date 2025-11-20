eBook reader e Black Friday: l'offerta giusta sul nuovo Kindle

C’è anche l’ultimo modello di Kindle tra i dispositivi in offerta per la Settimana del Black Friday. Il nuovo eBook reader è protagonista di un forte sconto: l’occasione perfetta per acquistarlo o per portarsi avanti con i regali di Natale se lo si vuol mettere sotto l’albero. Per l’accesso ai libri c’è lo store dedicato con una varietà ineguagliabile di titoli e contenuti esclusivi.

L’ultimo modello di Kindle è in promozione

Leggero e compatto, ha in dotazione uno schermo antiriflesso con diagonale da 6 pollici, il supporto alla modalità scura per non affaticare gli occhi, il sistema di illuminazione frontale regolabile, un contrasto più elevato rispetto al passato e cambi di pagina più rapidi, per un’esperienza di lettura senza compromessi. All’interno ci sono 16 GB di memoria e la batteria in dotazione assicura fino a 6 settimane di autonomia con una ricarica (tramite USB-C). Le dimensioni sono 57,8×108,6×8,0 millimetri, il peso è 158 grammi (meno di uno smartphone) così da poterlo portare comodamente ovunque. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Il risparmio in confronto al listino ufficiale è significativo, grazie allo sconto automatico (non servono coupon o codici) che permette di acquistare l’ultimo modello di Kindle al prezzo di soli 99,99 euro. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Nero e Verde Matcha, la spesa finale non cambia.

Amazon sta proponendo una lunga serie di offerte legate alla Settimana del Black Friday, l’evento che andrà avanti fino al Cyber Monday del primo dicembre. Son aperte a tutti, senza bisogno di alcun abbonamento. Trovi ulteriori informazioni nella sezione dedicata.