Ecco come l’hosting di Aruba assicura prestazioni elevate per ogni sito web

Il successo di ogni progetto digitale si basa sull’efficienza dell’hosting sul quale si poggia quel sito web. Che si tratti di un e-commerce, un sito informativo o qualsiasi altra tipologia di piattaforma online, dalle prestazioni dell’hosting derivano anche le possibilità di successo di quella realtà digitale. Tra i principali riferimenti di questo settore Aruba è sicuramente tra i più noti e affidabili e questo anche e soprattutto per la tipologia di tecnologie e servizi che Aruba mette a disposizione per tutti i suoi clienti.

Perché scegliere l’hosting di Aruba

La velocità e l’affidabilità dell’hosting di Aruba dipendono dall’utilizzo di un sistema di cache dinamica e statica, dall’isolamento applicativo e dalla scalabilità orizzontale. HiSpeedCache è il sistema di cache integrato che consente di migliorare le prestazioni di caricamento delle pagine permettendone una visualizzazione immediata ideale per gli utenti ma anche per il server stesso che ne riduce il carico.

L’isolamento applicativo è quella tecnologia che permette di separare i carichi di lavoro assicurando che ogni applicazione possa operare in maniera indipendente e per questo più efficiente e sicura. La scalabilità orizzontale, invece, permette di gestire elevati carichi di lavoro distribuendo il traffico su più sistemi così da migliorare le prestazioni.

Sul fronte della sicurezza l’hosting di Aruba effettua backup giornalieri dei siti così da poter ripristinare la versione più recente in caso di problemi. Tutti i servizi di Aruba sono inoltre certificati secondo le normative più recenti e ogni sito viene protetto dagli attacchi che ne possono compromettere l’accessibilità.

C’è poi da considerare come l’hosting di Aruba si distingue per l’utilizzo di data center basati su infrastrutture di qualità e utilizzando dischi SSD con tecnologia flash che assicurano basse latenze e alta affidabilità dei dati. Grazie a queste soluzioni, Aruba offre prestazioni elevate, sicurezza e affidabilità per ogni tipo di progetto digitale; quello di cui hanno bisogno coloro che vogliono puntare in alto con i propri progetti digitali.