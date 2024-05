Ecco come ottenere 3 mesi di GIOCHI GRATIS

Eleva la potenza del tuo intrattenimento alimentando la tua passione gaming grazie ad Apple Arcade. Oggi puoi ottenere 3 mesi di giochi gratis grazie a una promozione fantastica. Acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV puoi accedere a questa opportunità eccezionale. Verifica subito la tua idoneità a questo link! In questo modo puoi attivare il tuo abbonamento senza dover spendere un centesimo.

Il suo ricco catalogo include oltre 200 giochi divertentissimi tra cui titoli famosi e costosi come NBA 2K24 Arcade Edition e molto altro ancora. Tutto questo senza pubblicità né acquisti in-app. Quindi in un unico abbonamento hai accesso a tutte le funzionalità premium dei giochi messi a disposizione da questo servizio. Insomma, una vera e propria soluzione vantaggiosa per il tuo divertimento mobile sui tuoi dispositivi.

Giochi Gratis: come riscattare 3 mesi di Apple Arcade

Apple Arcade è il servizio di Casa Cupertino che ti dà accesso a più di 200 titoli di videogiochi per soddisfare la tua voglia di intrattenimento e per farti divertire senza pubblicità o acquisti in-app. Una soluzione vantaggiosa, oggi ancora più interessante visto che hai la possibilità di riscattare 3 mesi di giochi gratis per te e fino a 6 membri di famiglia. Come fare? Segui questi passaggi:

avvia il tuo nuovo dispositivo Apple compatibile con questa promozione accedendo con il tuo ID Apple o creandone uno nuovo; clicca su questo link per accedere ad Apple Arcade, prima però verifica che il dispositivo abbia installata l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS; l’offerta dovrebbe comparire immediatamente riconoscendo il tuo nuovo acquisto; seleziona “Riscatta 3 Mesi Gratis” e goditi subito il servizio senza dover spendere un centesimo.

L’abbonamento si rinnoverà al termine del periodo di promozione al prezzo stabilito. Puoi comunque annullarlo quando vuoi, senza alcuna restrizione. Accedi in modo illimitato a oltre 200 giochi gratis grazie a questa promozione. Riscattala grazie al tuo nuovo dispositivo Apple acquistato e idoneo a questa iniziativa.