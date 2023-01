Ecco il dominio .shop più economico: solo 2€ all'anno

Una volta c’erano i siti web che terminavano in .it, .com o .org. Oggi, invece, ci sono una moltitudine di nuove opportunità per i webmaster che vogliono distinguere la propria attività in rete. Nell’ampio ventaglio di scelta – tra domini di primo, secondo e terzo livello – troviamo soluzioni pensate anche per gli e-commerce: l’obiettivo è definire in maniera chiara e immediata il settore in cui si opera, perciò quale estensione migliore per un negozio online se non .SHOP?

I domini .SHOP sono una delle estensioni generiche di primo livello da poco rese disponibili. Registrare il proprio sito e-commerce con questo dominio si può rivelare un ottimo strumento di marketing, con cui affermare e definire con chiarezza la propria presenza sul web. In poche parole: l’utente che lo incontra navigando nel web avrà immediatamente chiara la natura del portale, spingendolo a fare visita.

Per te che vuoi aprire un negozio online e registrarlo sfruttando i vantaggi in termini di marketing (e non solo) che un dominio .SHOP può darti, Serverplan ha lanciato una speciale promozione: tutti i nuovi utenti, per il primo anno, pagheranno solamente 2 euro (+ IVA) all’anno anziché 39 euro. Un’occasione da non perdere che permette di risparmiare durante il primo anno di crescita dell’e-commerce.

Cosa è incluso gratis nella registrazione del dominio

Ogni dominio registrato con Serveplan include, in omaggio:

1 casella da 1GB

Webmail

Antivirus e antispam

Gestione DNS

Redirect

Mail Forward

Blocco Dominio

Registrazione nameservers

Privacy

Vuoi arricchire il tuo dominio .SHOP per ottenere il massimo? Aggiungi uno dei piani Hosting messi a disposizione da Serverplan. Un’ottima soluzione per chi è agli inizi e vuole risparmiare, mantenendo però un alto livello di qualità, sono i piani di web hosting professionale e veloce con dischi SSD. L’offerta include: dominio gratis per sempre, caselle email con IMAP, antivirus e antispam, traffico illimitato e certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt. Tutti i server della piattaforma dispongono di dischi SSD, che garantiscono velocità e tempi di caricamento ottimali.

In qualunque caso, scegliere di registrare il tuo dominio con Serverplan è sempre un vantaggio. Non solo mette a disposizione una grande varietà di domini internet nazionali, internazionali e regionali, ma se ne possiedi già uno puoi scegliere di trasferirlo o mantenerlo con un altro provider, associandovi qualsiasi servizio hosting, server dedicato, vps o cloud proposti da Serverplan. Pronto a dare una svolta al tuo e-commerce? A questo link puoi accedere alla speciale promozione, che ti permette di registrare un dominio .SHOP a soli 2 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.