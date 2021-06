Ecco la migliore MicroSD in offerta nel Prime Day 2021

Se stavi cercando una MicroSD e speravi in una occasione piovuta dal cielo durante il Prime Day 2021, sei fortunato: l'occasione c'è, è firmata Samsung e mette a disposizione 256GB di spazio per il tuo smartphone o altro device compatibile con il formato. Lo sconto per la Samsung EVO Select da 256GB è pari al 54%: da 61,29 euro a soli 27,99 euro, con un risparmio netto pari a 33,3 euro.

L'intera gamma Samsung EVO Select è in sconto, ma nessun taglio di memoria gode di una sforbiciata simile a questa. Ciò fa in modo che il modello da 256GB ed il modello da 128GB abbiano pressoché lo stesso prezzo, mentre il modello da 512GB costa ben più del doppio.

La grande occasione, insomma, è su quest'unica opzione. Si tratta di una memoria con velocità di lettura da 100MB/s e velocità di scrittura da 90MB/s, ideale per smartphone, tablet, fotocamere e action camera. Si presenta forte di quattro livelli di protezione (acqua, temperatura, raggi X e campi magnetici) e può dunque garantire massima sicurezza alle informazioni ivi conservate.

Il prezzo di questa unità era pari a 40 euro fissi ormai dal mese di aprile, dunque lo sconto odierno rappresenta davvero un'occasione speciale per chiunque voglia spostare i propri file su una microSD veloce e affidabile. Garantisce Samsung, controfirma Amazon.